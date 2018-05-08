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Индикаторы

Swing Line - Histogram - индикатор для MetaTrader 5

Mladen Rakic
Mladen Rakic

Mladen Rakic

4.9 (188)
993 кода 95 тем 35864 комментария
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Просмотров:
1635
Рейтинг:
(13)
Опубликован:
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Индикатор Swing Line Рона Блэка, сделанный в виде гистограммы.

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/20649

Swing Line (adjusted display) Swing Line (adjusted display)

Индикатор Swing Line Рона Блэка с настраиваемыми опциями отображения.

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