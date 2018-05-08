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Swing Line - Histogram - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор Swing Line Рона Блэка, сделанный в виде гистограммы.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/20649
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