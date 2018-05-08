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Swing Line (adjusted display) - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор Swing Line Рона Блэка с настраиваемыми опциями отображения.
Вы можете выбрать из следующих возможностей:
- Отображать цветную линию.
- Отображать цветные бары.
- Отображать цветные свечи.
- Предоставлять автоматический выбор индикатору, на основании типа графика, который вы используете.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/20648
ADXm Smoothed - MTF
ADXm — вариация на тему хорошо известного индикатора ADX, с добавлением опции мультитаймфрейма.ADXm smoothed
ADXm — вариация на тему хорошо известного индикатора ADX.
Swing Line - Histogram
Индикатор Swing Line Рона Блэка, сделанный в виде гистограммы.e_Breakeven_v4
Советник-помощник. Переводит позиции в безубыток, а затем включает трейлинг.