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Индикаторы

Swing Line (adjusted display) - индикатор для MetaTrader 5

Mladen Rakic
Mladen Rakic

Mladen Rakic

4.9 (188)
993 кода 95 тем 35864 комментария
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Просмотров:
1627
Рейтинг:
(14)
Опубликован:
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Индикатор Swing Line Рона Блэка с настраиваемыми опциями отображения.

Вы можете выбрать из следующих возможностей:

  • Отображать цветную линию.
  • Отображать цветные бары.
  • Отображать цветные свечи.
  • Предоставлять автоматический выбор индикатору, на основании типа графика, который вы используете.

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/20648

ADXm Smoothed - MTF ADXm Smoothed - MTF

ADXm — вариация на тему хорошо известного индикатора ADX, с добавлением опции мультитаймфрейма.

ADXm smoothed ADXm smoothed

ADXm — вариация на тему хорошо известного индикатора ADX.

Swing Line - Histogram Swing Line - Histogram

Индикатор Swing Line Рона Блэка, сделанный в виде гистограммы.

e_Breakeven_v4 e_Breakeven_v4

Советник-помощник. Переводит позиции в безубыток, а затем включает трейлинг.