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Индикаторы

ADXm Smoothed - MTF - индикатор для MetaTrader 5

Mladen Rakic
Mladen Rakic

Mladen Rakic

4.9 (188)
993 кода 95 тем 35864 комментария
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Просмотров:
1997
Рейтинг:
(18)
Опубликован:
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ADXm — вариация на тему хорошо известного индикатора ADX.

В отличие от ненаправленного индикатора ADX (значение которого не показывает направление рынка, а демонстрирует только достижение определенных уровней), ADXm пытается исправить этот недостаток. Он показывает еще и направление рыночного тренда.

В эту версию добавлена еще одна полезная вещь: чтобы использовать наклон ADXm в качестве сигнала, ADXm дополнительно сглажена с помощью сглаживания Юрика. Таким образом отсекается ряд ложных сигналов и минимизируется запаздывание (поскольку сглаживание Юрика очень быстро реагирует на изменение значений).

Также, по сравнению с ADXm smoothed, в эту версию добавлена возможность мультитаймфрейма. Поддерживаются все таймфреймы, доступные в MetaTrader 5, и еще 3 "особенных":

  • следующий таймфрейм выше того, который используется на активном графике;
  • второй таймфрейм выше использующегося на активном графике;
  • третий таймфрейм выше использующегося на активном графике.

Если использовать один из этих трех "особенных" таймфреймов, то период будет меняться автоматически, как только вы будете менять таймфрейм на графике.

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/20643

ADXm smoothed ADXm smoothed

ADXm — вариация на тему хорошо известного индикатора ADX.

exp_Amstell exp_Amstell

Советник использует виртуальный тейк профит для закрытия прибыльных позиций. Открытие позиций с шагом. Отлавливаем тип последней позиции и ее цену в OnTradeTransaction.

Swing Line (adjusted display) Swing Line (adjusted display)

Индикатор Swing Line Рона Блэка с настраиваемыми опциями отображения.

Swing Line - Histogram Swing Line - Histogram

Индикатор Swing Line Рона Блэка, сделанный в виде гистограммы.