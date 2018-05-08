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ADXm Smoothed - MTF - индикатор для MetaTrader 5
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ADXm — вариация на тему хорошо известного индикатора ADX.
В отличие от ненаправленного индикатора ADX (значение которого не показывает направление рынка, а демонстрирует только достижение определенных уровней), ADXm пытается исправить этот недостаток. Он показывает еще и направление рыночного тренда.
В эту версию добавлена еще одна полезная вещь: чтобы использовать наклон ADXm в качестве сигнала, ADXm дополнительно сглажена с помощью сглаживания Юрика. Таким образом отсекается ряд ложных сигналов и минимизируется запаздывание (поскольку сглаживание Юрика очень быстро реагирует на изменение значений).
Также, по сравнению с ADXm smoothed, в эту версию добавлена возможность мультитаймфрейма. Поддерживаются все таймфреймы, доступные в MetaTrader 5, и еще 3 "особенных":
- следующий таймфрейм выше того, который используется на активном графике;
- второй таймфрейм выше использующегося на активном графике;
- третий таймфрейм выше использующегося на активном графике.
Если использовать один из этих трех "особенных" таймфреймов, то период будет меняться автоматически, как только вы будете менять таймфрейм на графике.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/20643
ADXm — вариация на тему хорошо известного индикатора ADX.exp_Amstell
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