ADXm — вариация на тему хорошо известного индикатора ADX.

В отличие от ненаправленного индикатора ADX (значение которого не показывает направление рынка, а демонстрирует только достижение определенных уровней), ADXm пытается исправить этот недостаток. Он показывает еще и направление рыночного тренда.

В эту версию добавлена еще одна полезная вещь: чтобы использовать наклон ADXm в качестве сигнала, ADXm дополнительно сглажена с помощью сглаживания Юрика. Таким образом отсекается ряд ложных сигналов и минимизируется запаздывание (поскольку сглаживание Юрика очень быстро реагирует на изменение значений).

Также, по сравнению с ADXm smoothed, в эту версию добавлена возможность мультитаймфрейма. Поддерживаются все таймфреймы, доступные в MetaTrader 5, и еще 3 "особенных":

следующий таймфрейм выше того, который используется на активном графике;

второй таймфрейм выше использующегося на активном графике;

третий таймфрейм выше использующегося на активном графике.

Если использовать один из этих трех "особенных" таймфреймов, то период будет меняться автоматически, как только вы будете менять таймфрейм на графике.