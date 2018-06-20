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EA

e-News-Lucky - MetaTrader 5EA

Scriptor | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
发布者:
Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
Create a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
1 产品 1 信号 24 文章 1882 代码 353 主题 29246 评论
显示:
1754
等级:
(13)
已发布:
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
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思路提供者: Scriptor

MQL5 代码开发者: Vladimir Karputov

处理 Buy Stop 和 Sell Stop 挂单。 挂单在指定时间 (分别为 Time of order placementTime of order removal) 被放置和删除，在参数中时间仅考虑小时和分钟。 只要任何挂单触发 (在 OnTradeTransaction 中监控触发时刻)，剩余挂单就会被删除。


输入

  • Lots - 挂单的交易量;
  • Stop Loss (in pips) - 止损;
  • Take Profit (in pips) - 止盈;
  • Trailing Stop (in pips) - 尾随;
  • Trailing Step (in pips) - 尾随步幅;
  • Time of order placement (use only hh:mm !!!) - 时间，必须放置挂单的时刻;
  • Time of order removal (use only hh:mm !!!) - 时间，必须删除挂单的时刻 (同时持仓平仓);
  • Distance from market - 放置挂单与当前价格的距离;
  • magic number - EA 的独有标识符。

在 GBPUSD,H1 的测试示例

e-News-Lucky GBPUSD H1

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/20637

e_Breakeven_v4 e_Breakeven_v4

一款助理智能交易系统。 它将持仓调整至盈亏平衡点，然后启用尾随。

TwoBarsComparison TwoBarsComparison

EA 比较第零号和第二号柱线的开盘价。 它将持仓调整至盈亏平衡并/或启用尾随。

SSL2 SSL2

两个不同周期的 SSL 指标，实现为彩色云。

SSL2_HTF SSL2_HTF

SSL2 指标在输入参数中有时间帧选择选项。