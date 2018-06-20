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e-News-Lucky - MetaTrader 5EA
- 发布者:
-
Vladimir Karputov
- 显示:
- 1754
- 等级:
-
- 已发布:
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思路提供者: Scriptor。
MQL5 代码开发者: Vladimir Karputov。
处理 Buy Stop 和 Sell Stop 挂单。 挂单在指定时间 (分别为 Time of order placement 和 Time of order removal) 被放置和删除，在参数中时间仅考虑小时和分钟。 只要任何挂单触发 (在 OnTradeTransaction 中监控触发时刻)，剩余挂单就会被删除。
输入
- Lots - 挂单的交易量;
- Stop Loss (in pips) - 止损;
- Take Profit (in pips) - 止盈;
- Trailing Stop (in pips) - 尾随;
- Trailing Step (in pips) - 尾随步幅;
- Time of order placement (use only hh:mm !!!) - 时间，必须放置挂单的时刻;
- Time of order removal (use only hh:mm !!!) - 时间，必须删除挂单的时刻 (同时持仓平仓);
- Distance from market - 放置挂单与当前价格的距离;
- magic number - EA 的独有标识符。
在 GBPUSD,H1 的测试示例
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/20637
e_Breakeven_v4
一款助理智能交易系统。 它将持仓调整至盈亏平衡点，然后启用尾随。TwoBarsComparison
EA 比较第零号和第二号柱线的开盘价。 它将持仓调整至盈亏平衡并/或启用尾随。