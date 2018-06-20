代码库部分
请观看如何免费下载自动交易
请在Twitter上找到我们！
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
到包裹
EA

e_Breakeven_v4 - MetaTrader 5EA

todem | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
发布者:
Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
Create a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
1 产品 1 信号 24 文章 1882 代码 353 主题 29246 评论
显示:
1973
等级:
(19)
已发布:
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

思路提供者: Dmitry Tolmachev

MQL5 代码开发者: Vladimir Karputov

助理 EA: 将持仓移至盈亏平衡点，之后启用尾随。


它只有三个参数

  • Trailing Stop (in pips) - 尾随;
  • Trailing Step (in pips) - 尾随步幅，也就是将止损移至盈亏平衡点所需的价位;
  • magic number - EA 的独有标识符。

下面的示例显示使用默认参数如何操作:

e_Breakeven_v4

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/20636

TwoBarsComparison TwoBarsComparison

EA 比较第零号和第二号柱线的开盘价。 它将持仓调整至盈亏平衡并/或启用尾随。

exp_Amstell exp_Amstell

EA 使用虚拟止盈来平仓。 开仓时会有间距。 在 OnTradeTransaction 中捕获最后仓位的类型及其价格。

e-News-Lucky e-News-Lucky

智能交易系统放置 Buy Stop 和 Sell Stop 挂单。 如果订单执行，则运行持仓尾随。

SSL2 SSL2

两个不同周期的 SSL 指标，实现为彩色云。