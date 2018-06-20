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e_Breakeven_v4 - MetaTrader 5EA
- 发布者:
-
Vladimir Karputov
- 显示:
- 1973
- 等级:
-
- 已发布:
- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
思路提供者: Dmitry Tolmachev。
MQL5 代码开发者: Vladimir Karputov。
助理 EA: 将持仓移至盈亏平衡点，之后启用尾随。
它只有三个参数
- Trailing Stop (in pips) - 尾随;
- Trailing Step (in pips) - 尾随步幅，也就是将止损移至盈亏平衡点所需的价位;
- magic number - EA 的独有标识符。
下面的示例显示使用默认参数如何操作:
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/20636
TwoBarsComparison
EA 比较第零号和第二号柱线的开盘价。 它将持仓调整至盈亏平衡并/或启用尾随。exp_Amstell
EA 使用虚拟止盈来平仓。 开仓时会有间距。 在 OnTradeTransaction 中捕获最后仓位的类型及其价格。
e-News-Lucky
智能交易系统放置 Buy Stop 和 Sell Stop 挂单。 如果订单执行，则运行持仓尾随。SSL2
两个不同周期的 SSL 指标，实现为彩色云。