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exp_Amstell - эксперт для MetaTrader 5

satop | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Опубликовал:
Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
Create a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
1669
Рейтинг:
(15)
Опубликован:
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Автор идеи: Iurii Tokman.

Автор MQL5-кода: Vladimir Karputov.


Алгоритм работы советника

При первом старте открываем BUY позицию объемом Lots. Далее отлавливаем (в OnTradeTransaction) все открытия позиций и запоминаем (для BUY и SELL позиций отдельно) цены открытия:

  • Если цена последнего открытия BUY позиции находится ВЫШЕ текущей цены Ask на Step - открываем новую позицию BUY;
  • Если цена последнего открытия SELL позиции находится НИЖЕ текущей цены Bid на Step - открываем новую позицию SELL.

Также контролируем виртуальный тейк профит: как только прибыль позиции будет равна или больше Virtual Take Profit закрываем позицию по рынку.


Входные параметры

  • Lots - объем открываемой позиции;
  • Virtual Take Profit (in pips) - виртуальный тейк профит;
  • Step (in pips) - минимальный шаг между ценой последней позиции;
  • magic number - уникальный идентификатор эксперта.

exp_Amstell

Fast iBarShift and Bars for MQL5 Fast iBarShift and Bars for MQL5

Более быстрые аналоги функций Bars и iBarShift.

Dynamic Balance Point Dynamic Balance Point

Индикатор рассчитывает точки динамического баланса для требуемого периода.

ADXm smoothed ADXm smoothed

ADXm — вариация на тему хорошо известного индикатора ADX.

ADXm Smoothed - MTF ADXm Smoothed - MTF

ADXm — вариация на тему хорошо известного индикатора ADX, с добавлением опции мультитаймфрейма.