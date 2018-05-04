exp_Amstell

Автор идеи: Iurii Tokman.

Автор MQL5-кода: Vladimir Karputov.





Алгоритм работы советника

При первом старте открываем BUY позицию объемом Lots. Далее отлавливаем (в OnTradeTransaction) все открытия позиций и запоминаем (для BUY и SELL позиций отдельно) цены открытия:

Если цена последнего открытия BUY позиции находится ВЫШЕ текущей цены Ask на Step - открываем новую позицию BUY;

- открываем новую позицию BUY; Если цена последнего открытия SELL позиции находится НИЖЕ текущей цены Bid на Step - открываем новую позицию SELL.

Также контролируем виртуальный тейк профит: как только прибыль позиции будет равна или больше Virtual Take Profit закрываем позицию по рынку.





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