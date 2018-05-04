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exp_Amstell - эксперт для MetaTrader 5
- Опубликовал:
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Vladimir KarputovCreate a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
- Просмотров:
- 1669
- Рейтинг:
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- Опубликован:
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Автор идеи: Iurii Tokman.
Автор MQL5-кода: Vladimir Karputov.
Алгоритм работы советника
При первом старте открываем BUY позицию объемом Lots. Далее отлавливаем (в OnTradeTransaction) все открытия позиций и запоминаем (для BUY и SELL позиций отдельно) цены открытия:
- Если цена последнего открытия BUY позиции находится ВЫШЕ текущей цены Ask на Step - открываем новую позицию BUY;
- Если цена последнего открытия SELL позиции находится НИЖЕ текущей цены Bid на Step - открываем новую позицию SELL.
Также контролируем виртуальный тейк профит: как только прибыль позиции будет равна или больше Virtual Take Profit закрываем позицию по рынку.
Входные параметры
- Lots - объем открываемой позиции;
- Virtual Take Profit (in pips) - виртуальный тейк профит;
- Step (in pips) - минимальный шаг между ценой последней позиции;
- magic number - уникальный идентификатор эксперта.
Fast iBarShift and Bars for MQL5
Более быстрые аналоги функций Bars и iBarShift.Dynamic Balance Point
Индикатор рассчитывает точки динамического баланса для требуемого периода.
ADXm smoothed
ADXm — вариация на тему хорошо известного индикатора ADX.ADXm Smoothed - MTF
ADXm — вариация на тему хорошо известного индикатора ADX, с добавлением опции мультитаймфрейма.