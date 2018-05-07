Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
ADXm smoothed - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 1543
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
ADXm — вариация на тему хорошо известного индикатора ADX.
В отличие от ненаправленного индикатора ADX (значение которого не показывает направление рынка, а демонстрирует только достижение определенных уровней), ADXm пытается исправить этот недостаток. Он показывает еще и направление рыночного тренда.
В эту версию добавлена еще одна полезная вещь: чтобы использовать наклон ADXm в качестве сигнала, ADXm дополнительно сглажена с помощью сглаживания Юрика. Таким образом отсекается ряд ложных сигналов и минимизируется запаздывание (поскольку сглаживание Юрика очень быстро реагирует на изменение значений).
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/20642
Советник использует виртуальный тейк профит для закрытия прибыльных позиций. Открытие позиций с шагом. Отлавливаем тип последней позиции и ее цену в OnTradeTransaction.Fast iBarShift and Bars for MQL5
Более быстрые аналоги функций Bars и iBarShift.
ADXm — вариация на тему хорошо известного индикатора ADX, с добавлением опции мультитаймфрейма.Swing Line (adjusted display)
Индикатор Swing Line Рона Блэка с настраиваемыми опциями отображения.