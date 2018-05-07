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Индикаторы

ADXm smoothed - индикатор для MetaTrader 5

Mladen Rakic
Mladen Rakic

Mladen Rakic

4.9 (188)
993 кода 95 тем 35864 комментария
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Просмотров:
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Рейтинг:
(22)
Опубликован:
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ADXm — вариация на тему хорошо известного индикатора ADX.

В отличие от ненаправленного индикатора ADX (значение которого не показывает направление рынка, а демонстрирует только достижение определенных уровней), ADXm пытается исправить этот недостаток. Он показывает еще и направление рыночного тренда.

В эту версию добавлена еще одна полезная вещь: чтобы использовать наклон ADXm в качестве сигнала, ADXm дополнительно сглажена с помощью сглаживания Юрика. Таким образом отсекается ряд ложных сигналов и минимизируется запаздывание (поскольку сглаживание Юрика очень быстро реагирует на изменение значений).

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/20642

exp_Amstell exp_Amstell

Советник использует виртуальный тейк профит для закрытия прибыльных позиций. Открытие позиций с шагом. Отлавливаем тип последней позиции и ее цену в OnTradeTransaction.

Fast iBarShift and Bars for MQL5 Fast iBarShift and Bars for MQL5

Более быстрые аналоги функций Bars и iBarShift.

ADXm Smoothed - MTF ADXm Smoothed - MTF

ADXm — вариация на тему хорошо известного индикатора ADX, с добавлением опции мультитаймфрейма.

Swing Line (adjusted display) Swing Line (adjusted display)

Индикатор Swing Line Рона Блэка с настраиваемыми опциями отображения.