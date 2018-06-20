代码库部分
请观看如何免费下载自动交易
请在Twitter上找到我们！
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
到包裹
EA

exp_Amstell - MetaTrader 5EA

satop | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
发布者:
Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
Create a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
1 产品 1 信号 24 文章 1882 代码 353 主题 29246 评论
显示:
1368
等级:
(15)
已发布:
exp_Amstell.mq5 (20.62 KB) 预览
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

思路提供者: Iurii Tokman

MQL5 代码开发者: Vladimir Karputov


EA 操作算法

在第一次开始时，开一笔多头仓位，交易量为 Lots。 然后监视 (在 OnTradeTransaction 中) 所有持仓并记住 (分别为多头和空头) 开仓价：

  • 如果最后一笔多头仓位的价格高于当前竞卖价 Step - 开一笔新的多头仓位;
  • 如果最后一笔空头仓位的价格低于当前竞买价 Step - 开一笔新的空头仓位;

虚拟止盈也受到监控: 一旦持仓利润达到或超过 Virtual Take Profit，按市场平仓。


输入

  • Lots - 开仓的交易量;
  • Virtual Take Profit (in pips) - 虚拟止盈;
  • Step (in pips) - 最后一笔开仓价之间的最小步幅;
  • magic number - EA 的独有标识符。

exp_Amstell

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/20630

Exp_Sar_Tm_Plus Exp_Sar_Tm_Plus

一款基于抛物线停止和反转系统指标信号的交易系统，可以设置一个固定的持仓时间。

EA 移动平均。 EA 移动平均。

EA 基于来自标准发行版本 Moving Average.mq5。 使用 OnTradeTransaction 获取最后平仓的价格。

TwoBarsComparison TwoBarsComparison

EA 比较第零号和第二号柱线的开盘价。 它将持仓调整至盈亏平衡并/或启用尾随。

e_Breakeven_v4 e_Breakeven_v4

一款助理智能交易系统。 它将持仓调整至盈亏平衡点，然后启用尾随。