exp_Amstell

思路提供者: Iurii Tokman。

MQL5 代码开发者: Vladimir Karputov。





EA 操作算法

在第一次开始时，开一笔多头仓位，交易量为 Lots。 然后监视 (在 OnTradeTransaction 中) 所有持仓并记住 (分别为多头和空头) 开仓价：

如果最后一笔多头仓位的价格高于当前竞卖价 Step - 开一笔新的多头仓位;

- 开一笔新的多头仓位; 如果最后一笔空头仓位的价格低于当前竞买价 Step - 开一笔新的空头仓位;

虚拟止盈也受到监控: 一旦持仓利润达到或超过 Virtual Take Profit，按市场平仓。





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