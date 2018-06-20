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exp_Amstell - MetaTrader 5EA
- 发布者:
-
Vladimir Karputov
- 显示:
- 1368
- 等级:
-
- 已发布:
- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
思路提供者: Iurii Tokman。
MQL5 代码开发者: Vladimir Karputov。
EA 操作算法
在第一次开始时，开一笔多头仓位，交易量为 Lots。 然后监视 (在 OnTradeTransaction 中) 所有持仓并记住 (分别为多头和空头) 开仓价：
- 如果最后一笔多头仓位的价格高于当前竞卖价 Step - 开一笔新的多头仓位;
- 如果最后一笔空头仓位的价格低于当前竞买价 Step - 开一笔新的空头仓位;
虚拟止盈也受到监控: 一旦持仓利润达到或超过 Virtual Take Profit，按市场平仓。
输入
- Lots - 开仓的交易量;
- Virtual Take Profit (in pips) - 虚拟止盈;
- Step (in pips) - 最后一笔开仓价之间的最小步幅;
- magic number - EA 的独有标识符。
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/20630
Exp_Sar_Tm_Plus
一款基于抛物线停止和反转系统指标信号的交易系统，可以设置一个固定的持仓时间。EA 移动平均。
EA 基于来自标准发行版本 Moving Average.mq5。 使用 OnTradeTransaction 获取最后平仓的价格。
TwoBarsComparison
EA 比较第零号和第二号柱线的开盘价。 它将持仓调整至盈亏平衡并/或启用尾随。e_Breakeven_v4
一款助理智能交易系统。 它将持仓调整至盈亏平衡点，然后启用尾随。