CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Библиотеки

Fast iBarShift and Bars for MQL5 - библиотека для MetaTrader 5

BeeXXI Corporation
BeeXXI Corporation

BeeXXI Corporation

5 (17)
12 продуктов 18 кодов 10 тем 4619 комментариев
| Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
2305
Рейтинг:
(28)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Более быстрые аналоги функций Bars и iBarShift благодаря алгоритму сохранения предыдущих значений.

Выигрыш в скорости данных функций fBarShift и fBars в сравнении с оригиналами составляет в среднем более чем в 10 раз.


int fBars(string symbol_name,ENUM_TIMEFRAMES  timeframe,datetime start_time,datetime stop_time)
  {
   static string LastSymb=NULL;
   static ENUM_TIMEFRAMES LastTimeFrame=0;
   static datetime LastTime=0;
   static datetime LastTime0=0;
   static int PerSec=0;
   static int PreBars=0;
   static datetime LastBAR=0;
   static datetime LastTimeCur=0;
   static bool flag=true; 
   datetime TimeCur;
   if(timeframe==0) timeframe=_Period;
   const bool changeTF=LastTimeFrame!=timeframe;
   const bool changeSymb=LastSymb!=symbol_name;
   const bool change=changeTF || changeSymb || flag;

   LastTimeFrame=timeframe; LastSymb=symbol_name;
   if(changeTF) PerSec=::PeriodSeconds(timeframe); if(PerSec==0) { flag=true; return(0);}

   if(stop_time<start_time)
     {
      TimeCur=stop_time;
      stop_time=start_time;
      start_time=TimeCur;
     }
   if(changeSymb)
     {
      if(!SymbolInfoInteger(symbol_name,SYMBOL_SELECT))
        {
         SymbolSelect(symbol_name,true);
         ChartRedraw();
        }
     }
   TimeCur=TimeCurrent();
   if(timeframe==PERIOD_W1) TimeCur-=(TimeCur+345600)%PerSec; // 01.01.1970 - Thursday. Minus 4 days.
   if(timeframe<PERIOD_W1) TimeCur-=TimeCur%PerSec;
   if(start_time>TimeCur) { flag=true; return(0);}
   if(timeframe==PERIOD_MN1)
     {
      MqlDateTime dt;
      TimeToStruct(TimeCur,dt);
      TimeCur=dt.year*12+dt.mon;
     }

   if(changeTF || changeSymb || TimeCur!=LastTimeCur)
      LastBAR=(datetime)SeriesInfoInteger(symbol_name,timeframe,SERIES_LASTBAR_DATE);

   LastTimeCur=TimeCur;
   if(start_time>LastBAR) { flag=true; return(0);}

   datetime tS,tF=0;
   if(timeframe==PERIOD_W1) tS=start_time-(start_time+345599)%PerSec-1;
   else if(timeframe<PERIOD_MN1) tS=start_time-(start_time-1)%PerSec-1;
   else  //  PERIOD_MN1
     {
      MqlDateTime dt;
      TimeToStruct(start_time-1,dt);
      tS=dt.year*12+dt.mon;
     }
   if(stop_time<=LastBAR)
     {
      if(timeframe<PERIOD_W1) tF=stop_time-(stop_time)%PerSec;
      else if(timeframe==PERIOD_W1) tF=stop_time-(stop_time+345600)%PerSec;
      else //  PERIOD_MN1
        {
         MqlDateTime dt0;
         TimeToStruct(stop_time-1,dt0);
         tF=dt0.year*12+dt0.mon;
        }
     }
   if(change || tS!=LastTime || tF!=LastTime0)
     { PreBars=Bars(symbol_name,timeframe,start_time,stop_time); LastTime=tS; LastTime0=tF; }
   flag=false;
   return(PreBars);
  } 
                                                                   
//+------------------------------------------------------------------+
int fBars(string symbol_name,ENUM_TIMEFRAMES  timeframe) {return(Bars(symbol_name,timeframe));}
//+------------------------------------------------------------------+

int fBarShift(string symb, ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame,datetime time,bool exact=false)
  {
   int Res=fBars(symb,TimeFrame,time+1,UINT_MAX); 
   if(exact) if((TimeFrame!=PERIOD_MN1 || time>TimeCurrent()) && Res==fBars(symb,TimeFrame,time+PeriodSeconds(TimeFrame)+1,UINT_MAX)) return(-1);
   return(Res);
  }


Dynamic Balance Point Dynamic Balance Point

Индикатор рассчитывает точки динамического баланса для требуемого периода.

Linear Regression Sketcher Linear Regression Sketcher

Вариация на тему линейной регрессии.

exp_Amstell exp_Amstell

Советник использует виртуальный тейк профит для закрытия прибыльных позиций. Открытие позиций с шагом. Отлавливаем тип последней позиции и ее цену в OnTradeTransaction.

ADXm smoothed ADXm smoothed

ADXm — вариация на тему хорошо известного индикатора ADX.