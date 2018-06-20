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EA 移动平均。 - MetaTrader 5EA
- 发布者:
-
Vladimir Karputov
- 显示:
- 1845
- 等级:
-
- 已发布:
- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
思路提供者: Aleksandr。
MQL5 代码开发者: Vladimir Karputov。
EA 基于来自标准发行版本 \MQL5\Experts\Examples\Moving Average\Moving Average.mq5。 有哪些新功能或变化:
- 对于四类信号的每一种 (Buy Open, Buy Close, Sell Open, 和 Sell Close), 现在均有自己的移动平均线指标，并可以设置参数，如: period (均化周期)，shift (指标水平偏移)，method (均化方法) 和 price (计算指标时所基于的价格类型);
- 标志 Use Buy positions 和 Use Sell positions - 分别启用多头和空头仓位;
- 标志 Consider Price Last Out - 参考最后一笔已平仓交易的价格。 如果数值为" true"，那么将以等于或低于最后业务价格的价格开多头仓位，而新的空头仓位的价格将等于或高于最后一笔业务。
在 OnTradeTransaction 上监控最后一笔平仓的价格。 EA 保持最多一笔持仓，因此可在净持和对冲两类账户上应用。
输入
- Maximum Risk in percentage - 最高风险，百分比;
- Descrease factor - 降低因子，交易历史中出现亏损交易的情况下;
- ххх: period - 均化周期 (每个指标独立);
- ххх: shift - 水平偏移 (每个指标独立);
- ххх: method - 均化方法 (每个指标独立);
- ххх: price - 指标计算的价格类型 (每个指标独立);
- Use Buy positions - 启用开多头仓位的标志;
- Use Sell positions - 启用开空头仓位的标志;
- Consider Price Last Out - 参考最后一笔已平仓交易价格的标志;
- magic number - EA 的独有标识符。
默认参数, EURUSD M15, 区间从 2018.01.01 至 2018.05.03。
建议在 M15 进行优化
(遗传) 优化可以在 "1 分钟 OHLC" 逐笔报价生成模式下执行。 开始时, 标记参数 period (起始 12, 步幅 1, 停止 30) 和 shift (起始 0, 步幅 1, 停止 6)。
进行遗传优化后，进入 "逐笔报价" 模式或 "基于真实报价的逐笔报价" 模式，并针对所选通关参数运行单一测试。
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/20626
Sar_HTF_Alert
指标 iSAR，在输入参数中带有时间帧选择选项，彩色实现，并可在趋势改变方向时生成警报。UniversalMACrossEA
EA 基于两条 iMA (移动平均，MA) 指标。 选择手数计算模式: 手工或每笔交易的风险所占百分比。 持仓尾随。
Exp_Sar_Tm_Plus
一款基于抛物线停止和反转系统指标信号的交易系统，可以设置一个固定的持仓时间。exp_Amstell
EA 使用虚拟止盈来平仓。 开仓时会有间距。 在 OnTradeTransaction 中捕获最后仓位的类型及其价格。