思路提供者: Aleksandr。

MQL5 代码开发者: Vladimir Karputov。

EA 基于来自标准发行版本 \MQL5\Experts\Examples\Moving Average\Moving Average.mq5。 有哪些新功能或变化:

对于四类信号的每一种 ( Buy Open , Buy Close , Sell Open , 和 Sell Close ), 现在均有自己的移动平均线指标，并可以设置参数，如: period (均化周期)， shift (指标水平偏移)， method (均化方法) 和 price (计算指标时所基于的价格类型);

, , , 和 ), 现在均有自己的移动平均线指标，并可以设置参数，如: (均化周期)， (指标水平偏移)， (均化方法) 和 (计算指标时所基于的价格类型); 标志 Use Buy positions 和 Use Sell positions - 分别启用多头和空头仓位;

和 - 分别启用多头和空头仓位; 标志 Consider Price Last Out - 参考最后一笔已平仓交易的价格。 如果数值为" true"，那么将以等于或低于最后业务价格的价格开多头仓位，而新的空头仓位的价格将等于或高于最后一笔业务。

在 OnTradeTransaction 上监控最后一笔平仓的价格。 EA 保持最多一笔持仓，因此可在净持和对冲两类账户上应用。





输入

Maximum Risk in percentage - 最高风险，百分比;

- 最高风险，百分比; Descrease factor - 降低因子，交易历史中出现亏损交易的情况下;

- 降低因子，交易历史中出现亏损交易的情况下; ххх: period - 均化周期 (每个指标独立);

- 均化周期 (每个指标独立); ххх: shift - 水平偏移 (每个指标独立);

- 水平偏移 (每个指标独立); ххх: method - 均化方法 (每个指标独立);

- 均化方法 (每个指标独立); ххх: price - 指标计算的价格类型 (每个指标独立);

- 指标计算的价格类型 (每个指标独立); Use Buy positions - 启用开多头仓位的标志;

- 启用开多头仓位的标志; Use Sell positions - 启用开空头仓位的标志;

- 启用开空头仓位的标志; Consider Price Last Out - 参考最后一笔已平仓交易价格的标志;

- 参考最后一笔已平仓交易价格的标志; magic number - EA 的独有标识符。

默认参数, EURUSD M15, 区间从 2018.01.01 至 2018.05.03。





建议在 M15 进行优化

(遗传) 优化可以在 "1 分钟 OHLC" 逐笔报价生成模式下执行。 开始时, 标记参数 period (起始 12, 步幅 1, 停止 30) 和 shift (起始 0, 步幅 1, 停止 6)。

进行遗传优化后，进入 "逐笔报价" 模式或 "基于真实报价的逐笔报价" 模式，并针对所选通关参数运行单一测试。