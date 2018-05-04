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Индикаторы

Triple Jurik Smooth - индикатор для MetaTrader 5

Mladen Rakic
Mladen Rakic

Mladen Rakic

4.9 (188)
993 кода 95 тем 35864 комментария
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Просмотров:
1801
Рейтинг:
(17)
Опубликован:
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Индикатор Jurik smoothing — не то же самое, что скользящая средняя Юрика. Он используется в MetaTrader 5 и разработан не Марком Юриком, но поскольку его базовая теория очень похожа на Jurik average, название сохранилось. Он очень чувствителен к изменениям цены и очень сглаженный. Это делает его хорошим кандидатом для оценки тренда среди индикаторов такого типа.

Я рекомендую поэкспериментировать, но в основном его нужно использовать с одинаковыми параметрами для разных символов и таймфреймов.

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/20620

EA Moving Average EA Moving Average

Советник выполнен на базе Moving Average.mq5 из стандартной поставки. Работа с OnTradeTransaction для получения цены последней закрытой позиции.

Ultra Trend Ultra Trend

Ultra Trend — один из хорошо известных на сегодняшний день индикаторов, разработанных для MetaTrader 5.

Linear Regression Sketcher Linear Regression Sketcher

Вариация на тему линейной регрессии.

Dynamic Balance Point Dynamic Balance Point

Индикатор рассчитывает точки динамического баланса для требуемого периода.