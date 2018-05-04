Индикатор Jurik smoothing — не то же самое, что скользящая средняя Юрика. Он используется в MetaTrader 5 и разработан не Марком Юриком, но поскольку его базовая теория очень похожа на Jurik average, название сохранилось. Он очень чувствителен к изменениям цены и очень сглаженный. Это делает его хорошим кандидатом для оценки тренда среди индикаторов такого типа.



Я рекомендую поэкспериментировать, но в основном его нужно использовать с одинаковыми параметрами для разных символов и таймфреймов.

