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Triple Jurik Smooth - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор Jurik smoothing — не то же самое, что скользящая средняя Юрика. Он используется в MetaTrader 5 и разработан не Марком Юриком, но поскольку его базовая теория очень похожа на Jurik average, название сохранилось. Он очень чувствителен к изменениям цены и очень сглаженный. Это делает его хорошим кандидатом для оценки тренда среди индикаторов такого типа.
Я рекомендую поэкспериментировать, но в основном его нужно использовать с одинаковыми параметрами для разных символов и таймфреймов.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/20620
Советник выполнен на базе Moving Average.mq5 из стандартной поставки. Работа с OnTradeTransaction для получения цены последней закрытой позиции.Ultra Trend
Ultra Trend — один из хорошо известных на сегодняшний день индикаторов, разработанных для MetaTrader 5.
Вариация на тему линейной регрессии.Dynamic Balance Point
Индикатор рассчитывает точки динамического баланса для требуемого периода.