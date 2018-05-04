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Linear Regression Sketcher - индикатор для MetaTrader 5
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Вариация на тему линейной регрессии.
Вместо того, чтобы показывать только значения линейной регрессии, индикатор отрисовывает линии, соответствующие ей. Это указывает, какая регрессия (и тренд) складывается в текущее время при текущей цене. Таким образом, можно делать оценку на основе двух значений: самой регрессии и скорости изменения ее значения.
PS: индикатор использует объекты для отрисовки линий регрессии. Если вы хотите использовать более одного экземпляра индикатора, установите уникальный ID для каждого нового экземпляра. Таким образом можно использовать на одном графике несколько экземпляров индикатора.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/20593
Индикатор Jurik smoothing очень чувствителен к изменению цен, очень сглаженный, и это делает его хорошим кандидатом на роль оценщика тренда.EA Moving Average
Советник выполнен на базе Moving Average.mq5 из стандартной поставки. Работа с OnTradeTransaction для получения цены последней закрытой позиции.
Индикатор рассчитывает точки динамического баланса для требуемого периода.Fast iBarShift and Bars for MQL5
Более быстрые аналоги функций Bars и iBarShift.