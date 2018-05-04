Вариация на тему линейной регрессии.



Вместо того, чтобы показывать только значения линейной регрессии, индикатор отрисовывает линии, соответствующие ей. Это указывает, какая регрессия (и тренд) складывается в текущее время при текущей цене. Таким образом, можно делать оценку на основе двух значений: самой регрессии и скорости изменения ее значения.



PS: индикатор использует объекты для отрисовки линий регрессии. Если вы хотите использовать более одного экземпляра индикатора, установите уникальный ID для каждого нового экземпляра. Таким образом можно использовать на одном графике несколько экземпляров индикатора.

