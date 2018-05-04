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Индикаторы

Linear Regression Sketcher - индикатор для MetaTrader 5

Mladen Rakic
Mladen Rakic

Mladen Rakic

4.9 (188)
993 кода 95 тем 35864 комментария
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Просмотров:
2260
Рейтинг:
(23)
Опубликован:
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Вариация на тему линейной регрессии.

Вместо того, чтобы показывать только значения линейной регрессии, индикатор отрисовывает линии, соответствующие ей. Это указывает, какая регрессия (и тренд) складывается в текущее время при текущей цене. Таким образом, можно делать оценку на основе двух значений: самой регрессии и скорости изменения ее значения. 

PS: индикатор использует объекты для отрисовки линий регрессии. Если вы хотите использовать более одного экземпляра индикатора, установите уникальный ID для каждого нового экземпляра. Таким образом можно использовать на одном графике несколько экземпляров индикатора.

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/20593

Triple Jurik Smooth Triple Jurik Smooth

Индикатор Jurik smoothing очень чувствителен к изменению цен, очень сглаженный, и это делает его хорошим кандидатом на роль оценщика тренда.

EA Moving Average EA Moving Average

Советник выполнен на базе Moving Average.mq5 из стандартной поставки. Работа с OnTradeTransaction для получения цены последней закрытой позиции.

Dynamic Balance Point Dynamic Balance Point

Индикатор рассчитывает точки динамического баланса для требуемого периода.

Fast iBarShift and Bars for MQL5 Fast iBarShift and Bars for MQL5

Более быстрые аналоги функций Bars и iBarShift.