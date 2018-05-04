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UniversalMACrossEA - эксперт для MetaTrader 5

Scriptor | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Опубликовал:
Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
Create a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
1398
Рейтинг:
(6)
Опубликован:
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Автор идеи: Scriptor

Автор MQL5-кода: Vladimir Karputov

Советник торгует по двум индикаторам "Moving Average", позволяет выбирать как задавать размер позиции: вручную (установив параметр Lots больше нуля, а параметр Risk в ноль) или в процентах риска на сделку от свободной маржи (установив параметр Risk больше нуля, а параметр Lots в ноль).

Можно включать или отключать стоп лосс, тейк профит, трейлинг. Можно торговать в ограниченное время (параметр Use Hour Trade установив в "true" и задав значения параметрам Start Hour и End Hour.

Результат тестов на таймфрейме H1 с 2018.01.01 по 2018.05.01 в режиме генерации тиков "Все тики":

WPR with Bollinger bands WPR with Bollinger bands

Версия индикатора Williams Percent Range с добавленными полосами Боллинджера, которые помогают обнаружить возможный пробой уровней перекупленности и перепроданности.

2XMA_Ichimoku_Oscillator 2XMA_Ichimoku_Oscillator

Осциллятор, построенный на разности двух сглаженных, разнопериодных линий Tenkan-Sen в виде цветной гистограммы.

Dynamic Pivots Dynamic Pivots

Индикатор основан на идее Остина Пассамонте и рассчитывает внутридневные точки разворота.

Sar_HTF_Alert Sar_HTF_Alert

Индикатор iSAR с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах, выполненный в цветном виде, с возможностью подавать алерты при изменении направления тренда.