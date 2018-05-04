Автор идеи: Scriptor

Автор MQL5-кода: Vladimir Karputov

Советник торгует по двум индикаторам "Moving Average", позволяет выбирать как задавать размер позиции: вручную (установив параметр Lots больше нуля, а параметр Risk в ноль) или в процентах риска на сделку от свободной маржи (установив параметр Risk больше нуля, а параметр Lots в ноль).

Можно включать или отключать стоп лосс, тейк профит, трейлинг. Можно торговать в ограниченное время (параметр Use Hour Trade установив в "true" и задав значения параметрам Start Hour и End Hour.

Результат тестов на таймфрейме H1 с 2018.01.01 по 2018.05.01 в режиме генерации тиков "Все тики":