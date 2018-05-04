Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
UniversalMACrossEA - эксперт для MetaTrader 5
- Опубликовал:
-
Vladimir KarputovCreate a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
- Просмотров:
- 1398
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Автор идеи: Scriptor
Автор MQL5-кода: Vladimir Karputov
Советник торгует по двум индикаторам "Moving Average", позволяет выбирать как задавать размер позиции: вручную (установив параметр Lots больше нуля, а параметр Risk в ноль) или в процентах риска на сделку от свободной маржи (установив параметр Risk больше нуля, а параметр Lots в ноль).
Можно включать или отключать стоп лосс, тейк профит, трейлинг. Можно торговать в ограниченное время (параметр Use Hour Trade установив в "true" и задав значения параметрам Start Hour и End Hour.
Результат тестов на таймфрейме H1 с 2018.01.01 по 2018.05.01 в режиме генерации тиков "Все тики":
Версия индикатора Williams Percent Range с добавленными полосами Боллинджера, которые помогают обнаружить возможный пробой уровней перекупленности и перепроданности.2XMA_Ichimoku_Oscillator
Осциллятор, построенный на разности двух сглаженных, разнопериодных линий Tenkan-Sen в виде цветной гистограммы.
Индикатор основан на идее Остина Пассамонте и рассчитывает внутридневные точки разворота.Sar_HTF_Alert
Индикатор iSAR с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах, выполненный в цветном виде, с возможностью подавать алерты при изменении направления тренда.