指标 iSAR，在输入参数中带有时间帧选择选项，彩色实现，并可在趋势改变方向时生成警报。

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame= PERIOD_H4 ;

图例1. 指标 Sar_HTF_Alert

图例2. 由指标 Sar_HTF_Alert 生成的警报