代码库部分
请观看如何免费下载自动交易
请在Facebook上找到我们！
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
到包裹
指标

Sar_HTF_Alert - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 产品 7 文章 3560 代码 4 主题 950 评论
| Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
显示:
1272
等级:
(8)
已发布:
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

指标 iSAR，在输入参数中带有时间帧选择选项，彩色实现，并可在趋势改变方向时生成警报。

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // 指标图表周期 (时间帧)

图例1. 指标 Sar_HTF_Alert

图例1. 指标 Sar_HTF_Alert

图例2. 由指标 Sar_HTF_Alert 生成的警报

图例2. 由指标 Sar_HTF_Alert 生成的警报

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/20625

UniversalMACrossEA UniversalMACrossEA

EA 基于两条 iMA (移动平均，MA) 指标。 选择手数计算模式: 手工或每笔交易的风险所占百分比。 持仓尾随。

2XMA_Ichimoku_Oscillator_HTF 2XMA_Ichimoku_Oscillator_HTF

2XMA_Ichimoku_Oscillator 指标在输入参数中有时间帧选择选项。

EA 移动平均。 EA 移动平均。

EA 基于来自标准发行版本 Moving Average.mq5。 使用 OnTradeTransaction 获取最后平仓的价格。

Exp_Sar_Tm_Plus Exp_Sar_Tm_Plus

一款基于抛物线停止和反转系统指标信号的交易系统，可以设置一个固定的持仓时间。