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指标 iSAR，在输入参数中带有时间帧选择选项，彩色实现，并可在趋势改变方向时生成警报。
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // 指标图表周期 (时间帧)
图例1. 指标 Sar_HTF_Alert
图例2. 由指标 Sar_HTF_Alert 生成的警报
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/20625
UniversalMACrossEA
EA 基于两条 iMA (移动平均，MA) 指标。 选择手数计算模式: 手工或每笔交易的风险所占百分比。 持仓尾随。2XMA_Ichimoku_Oscillator_HTF
2XMA_Ichimoku_Oscillator 指标在输入参数中有时间帧选择选项。
EA 移动平均。
EA 基于来自标准发行版本 Moving Average.mq5。 使用 OnTradeTransaction 获取最后平仓的价格。Exp_Sar_Tm_Plus
一款基于抛物线停止和反转系统指标信号的交易系统，可以设置一个固定的持仓时间。