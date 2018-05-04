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Индикаторы

WPR with Bollinger bands - индикатор для MetaTrader 5

Mladen Rakic
Mladen Rakic

Mladen Rakic

4.9 (188)
993 кода 95 тем 35864 комментария
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Просмотров:
1996
Рейтинг:
(19)
Опубликован:
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Williams %R, WPR, или просто %R, — осциллятор для технического анализа. Он отображает текущую цену закрытия в соотношении с максимумом и минимумом за прошедшие N дней (при заданном N). Он разработан издателем и популяризатором материлов по трейдингу, Ларри Уильямсом. Его цель состоит в том, чтобы определить, торгуется ли фондовый или товарный рынок вблизи максимума, или минимума, или где-то между ними, в своем недавнем торговом диапазоне. 

Диапазон значений осциллятора отрицательный, от -100 (минимальное) до 0 (максимальное), в противоположность большинству других технических осцилляторов, которые находятся в диапазоне от 0 до 100. Значение -100 означает, что сегодняшнее закрытие было минимальным минимумом за последние N дней. 0 означает, что сегодняшнее закрытие было высочайшим максимумом за последние N дней. Хотя иногда %R настраивается путем добавления 100. is adjusted by adding 100.)

Эта версия индикатора Williams Percent Range дополнена полосами Боллинджера, чтобы помочь определить возможный пробой уровней перекупленности и перепроданности. 

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/20599

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