Williams %R, WPR, или просто %R, — осциллятор для технического анализа. Он отображает текущую цену закрытия в соотношении с максимумом и минимумом за прошедшие N дней (при заданном N). Он разработан издателем и популяризатором материлов по трейдингу, Ларри Уильямсом. Его цель состоит в том, чтобы определить, торгуется ли фондовый или товарный рынок вблизи максимума, или минимума, или где-то между ними, в своем недавнем торговом диапазоне.



Диапазон значений осциллятора отрицательный, от -100 (минимальное) до 0 (максимальное), в противоположность большинству других технических осцилляторов, которые находятся в диапазоне от 0 до 100. Значение -100 означает, что сегодняшнее закрытие было минимальным минимумом за последние N дней. 0 означает, что сегодняшнее закрытие было высочайшим максимумом за последние N дней. Хотя иногда %R настраивается путем добавления 100. is adjusted by adding 100.)

Эта версия индикатора Williams Percent Range дополнена полосами Боллинджера, чтобы помочь определить возможный пробой уровней перекупленности и перепроданности.

