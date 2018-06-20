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EA

UniversalMACrossEA - MetaTrader 5EA

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发布者:
Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

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4.8 (180)
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思路提供者: Scriptor

MQL5 代码开发者: Vladimir Karputov

EA 依据两条移动平均指标进行交易，并允许选择仓位大小的定义方法: 手工 (将 Lots 参数设置为大于零，并将 Risk 参数设置为 零) 或每笔交易风险占可用保证金的百分比 (将 Risk 参数设置为大于零，且 Lots 参数设置为零)。

止损，止盈和尾随均可启用/禁用。 您可以在限定的时间内进行交易 (设置 Use Hour Trade 参数为 "true" 并定义 Start HourEnd Hour 参数的值)。

在 H1 上，从 2018.01.01 到 2018.05.01，"逐笔报价" 模式下的测试结果:

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/20621

2XMA_Ichimoku_Oscillator_HTF 2XMA_Ichimoku_Oscillator_HTF

2XMA_Ichimoku_Oscillator 指标在输入参数中有时间帧选择选项。

2XMA_Ichimoku_Oscillator 2XMA_Ichimoku_Oscillator

基于两条不同周期 Tenkan-Sen 平滑线的差异，振荡器以彩色直方图形式实现。

Sar_HTF_Alert Sar_HTF_Alert

指标 iSAR，在输入参数中带有时间帧选择选项，彩色实现，并可在趋势改变方向时生成警报。

EA 移动平均。 EA 移动平均。

EA 基于来自标准发行版本 Moving Average.mq5。 使用 OnTradeTransaction 获取最后平仓的价格。