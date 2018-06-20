思路提供者: Scriptor

MQL5 代码开发者: Vladimir Karputov

EA 依据两条移动平均指标进行交易，并允许选择仓位大小的定义方法: 手工 (将 Lots 参数设置为大于零，并将 Risk 参数设置为 零) 或每笔交易风险占可用保证金的百分比 (将 Risk 参数设置为大于零，且 Lots 参数设置为零)。

止损，止盈和尾随均可启用/禁用。 您可以在限定的时间内进行交易 (设置 Use Hour Trade 参数为 "true" 并定义 Start Hour 和 End Hour 参数的值)。

在 H1 上，从 2018.01.01 到 2018.05.01，"逐笔报价" 模式下的测试结果: