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UniversalMACrossEA - MetaTrader 5EA
- 发布者:
-
Vladimir Karputov
- 显示:
- 1431
- 等级:
-
- 已发布:
- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
思路提供者: Scriptor
MQL5 代码开发者: Vladimir Karputov
EA 依据两条移动平均指标进行交易，并允许选择仓位大小的定义方法: 手工 (将 Lots 参数设置为大于零，并将 Risk 参数设置为 零) 或每笔交易风险占可用保证金的百分比 (将 Risk 参数设置为大于零，且 Lots 参数设置为零)。
止损，止盈和尾随均可启用/禁用。 您可以在限定的时间内进行交易 (设置 Use Hour Trade 参数为 "true" 并定义 Start Hour 和 End Hour 参数的值)。
在 H1 上，从 2018.01.01 到 2018.05.01，"逐笔报价" 模式下的测试结果:
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/20621
2XMA_Ichimoku_Oscillator_HTF
2XMA_Ichimoku_Oscillator 指标在输入参数中有时间帧选择选项。2XMA_Ichimoku_Oscillator
基于两条不同周期 Tenkan-Sen 平滑线的差异，振荡器以彩色直方图形式实现。
Sar_HTF_Alert
指标 iSAR，在输入参数中带有时间帧选择选项，彩色实现，并可在趋势改变方向时生成警报。EA 移动平均。
EA 基于来自标准发行版本 Moving Average.mq5。 使用 OnTradeTransaction 获取最后平仓的价格。