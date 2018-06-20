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2XMA_Ichimoku_Oscillator - MetaTrader 5脚本
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基于两条不同周期 Tenkan-Sen 平滑线的差异，振荡器以彩色直方图形式实现。
对于指标操作, XMA_Ichimoku.ex5 指标必须添加到 <终端_数据_目录>\MQL5\Indicators 文件夹中。
该指标使用 SmoothAlgorithms.mqh 库类 (将其复制到 <终端_数据_文件夹>\MQL5\Include)。 这些类在 无需使用额外的缓冲器进行中间计算的平均价格序列 这篇文章中进行了详述。
图例1. 指标 2XMA_Ichimoku_Oscillator
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/20615
VR---移动
一款基于指标 iMA (移动平均，MA) 的智能交易系统，并已实现为类。KWAN_CCC_HTF
KWAN_CCC 指标可以在输入参数中更改指标时间帧。
2XMA_Ichimoku_Oscillator_HTF
2XMA_Ichimoku_Oscillator 指标在输入参数中有时间帧选择选项。UniversalMACrossEA
EA 基于两条 iMA (移动平均，MA) 指标。 选择手数计算模式: 手工或每笔交易的风险所占百分比。 持仓尾随。