基于两条不同周期 Tenkan-Sen 平滑线的差异，振荡器以彩色直方图形式实现。

对于指标操作, XMA_Ichimoku.ex5 指标必须添加到 <终端_数据_目录>\MQL5\Indicators 文件夹中。

该指标使用 SmoothAlgorithms.mqh 库类 (将其复制到 <终端_数据_文件夹>\MQL5\Include)。 这些类在 无需使用额外的缓冲器进行中间计算的平均价格序列 这篇文章中进行了详述。





图例1. 指标 2XMA_Ichimoku_Oscillator