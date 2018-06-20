设置参数



Initialization Primary initialization - 设置以下参数: symbol - EA 运行所在的品种名称

- EA 运行所在的品种名称 magic - EA 的独有标识符

- EA 的独有标识符 slippage - 滑点。

GetFlag 它返回初始化标志的状态。 当从基本 EA 调用，检查 CMoving 类的内部 m_init 变量的状态时，它作为辅助函数。

LotsOrRisk 定义开仓手数的计算类型: 手动 (lots 参数大于零) 或每笔交易的风险占可用保证金的百分比 (risk 参数大于零)。

CreateMA 创建移动平均指标。

TakeProfit 定义止盈参数。

Multiplier 定义增量参数。

DistanceMA 定义自移动平均指标中的回缩。

ProfitPlus 定义一般盈利的额外回缩。

主函数



Processing 主函数，执行所有计算。

带有受保护修饰符的类函数



RefreshRates 更新品种的报价。

CheckVolumeValue 检查输入的开仓交易量的正确性 (当手工定义开仓交易量时要用到该检查)。

IsFillingTypeAllowed 检查订单交割模式。

iMAGet 获取索引为 index 的柱线移动均线指标值。

CalculateAllPositions 每次调用获取持仓的信息: count_buys - 多头持仓数量;

- 多头持仓数量; price_highest_buy - 最高买入价格;

- 最高买入价格; price_lowest_buy - 最低买入价格;

- 最低买入价格; lot_highest_buy - 最高买入交易量;

- 最高买入交易量; lot_lowest_buy - 最低买入交易量;

- 最低买入交易量; total_lots_buy - 多头持仓的总交易量;

- 多头持仓的总交易量; count_sells - 空头持仓数量;

- 空头持仓数量; price_lowest_sell - 最低卖出价格;

- 最低卖出价格; price_highest_sell - 最高卖出价格;

- 最高卖出价格; lot_lowest_sell - 最低卖出交易量;

- 最低卖出交易量; lot_highest_sell - 最高卖出交易量;

- 最高卖出交易量; total_lots_sell - 空头持仓的总交易量。.

Prices 获取多头和空头持仓的参考价格，考虑到预设的 Distance from Moving Average。

LotCheck 检查并常规化仓位交易量 (手工定义仓位交易量时要用到它)。

OpenBuy 开多头仓位。

OpenSell 开空头仓位。

PrintResult 输出开仓交易操作的结果。

SetTakeProfit 设置持仓止盈价位，或者删除所有止盈和止损价位 (其中 delete_take_profit 参数等于 "true")。

CompareDoubles 比较两个实数是否相等。