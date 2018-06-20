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VR---移动 - MetaTrader 5EA
- 发布者:
-
Vladimir Karputov
- 显示:
- 1605
- 等级:
-
- 已发布:
- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
思路提供者: Vladimir Pastushak。
MQL5 代码开发者: Vladimir Karputov。
EA 依据移动平均线指标进行交易，所有的准备和交易函数已经作为 CMoving 交易类在名为 Moving.mqh 的单独文件中实现。
输入
- magic number - EA 的独有标识符;
- Lots - 仓位交易量 (可指定仓位交易量大于零或风险大小大于零);
- Risk - 每笔交易的的风险为可用保证金百分比 (可指定仓位交易量大于零或风险大小大于零);
- MA: period - 移动均线指标的时间帧;
- MA: averaging period - 移动均线指标: 均化周期;
- MA: horizontal shift - 移动均线指标: 水平偏移;
- MA: smoothing type - 移动均线指标: 均化方法;
- MA: type of price - 移动均线指标: 指标计算的价格类型;
- Take Profit - 止盈 (对于开仓所在的情况);
- Lot multiplier for a series of Positions - 加仓时的交易量倍数;
- Distance from Moving Average - 距移动均线指标的距离;
- Additive in the presence of the general profit - 如果有一些盈利，则增加到回缩。
EA 使用波段原理，这就有可能增加手数数量; 其操作使用了一个简单的策略:
- 如果价格在预设的 Distance from Moving Average 的移动平均线指标上方，我们将开多头仓位;
- 如果价格在预设的 Distance from Moving Average 的移动平均线指标下方，我们将用同样的手数开空头仓位;
- 如果价格从多头持仓的开仓价位上移，其最高价位达至预设的 Distance from Moving Average 距离，我们将再开一笔多头仓位;
- 如果价格从多头持仓的开仓价位下移，其最低价位达至预设的 Distance from Moving Average 距离，我们将开一笔空头仓位;
类 CMoving
|设置参数
|
Initialization
|
Primary initialization - 设置以下参数:
|
GetFlag
|它返回初始化标志的状态。 当从基本 EA 调用，检查 CMoving 类的内部 m_init 变量的状态时，它作为辅助函数。
|
LotsOrRisk
|定义开仓手数的计算类型: 手动 (lots 参数大于零) 或每笔交易的风险占可用保证金的百分比 (risk 参数大于零)。
|
CreateMA
|创建移动平均指标。
|
TakeProfit
|定义止盈参数。
|
Multiplier
|定义增量参数。
|
DistanceMA
|定义自移动平均指标中的回缩。
|
ProfitPlus
|定义一般盈利的额外回缩。
|主函数
|
Processing
|主函数，执行所有计算。
|带有受保护修饰符的类函数
|
RefreshRates
|更新品种的报价。
|
CheckVolumeValue
|检查输入的开仓交易量的正确性 (当手工定义开仓交易量时要用到该检查)。
|
IsFillingTypeAllowed
|检查订单交割模式。
|
iMAGet
|获取索引为 index 的柱线移动均线指标值。
|
CalculateAllPositions
|
每次调用获取持仓的信息:
|
Prices
|获取多头和空头持仓的参考价格，考虑到预设的 Distance from Moving Average。
|
LotCheck
|检查并常规化仓位交易量 (手工定义仓位交易量时要用到它)。
|
OpenBuy
|开多头仓位。
|
OpenSell
|开空头仓位。
|
PrintResult
|输出开仓交易操作的结果。
|
SetTakeProfit
|设置持仓止盈价位，或者删除所有止盈和止损价位 (其中 delete_take_profit 参数等于 "true")。
|
CompareDoubles
|比较两个实数是否相等。
|
AwerageTakeProfit
|计算并设置某一特定类型 pos_type 持仓的单个止盈价位。
GBPUSD, H1, "基于真实报价的逐笔报价"。
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/20610
KWAN_CCC_HTF
KWAN_CCC 指标可以在输入参数中更改指标时间帧。KWAN_CCC
一款基于 Chaikin 振荡器，商品通道指数和 iMomentum 指标值的简单振荡器，并实现为双色直方图。
2XMA_Ichimoku_Oscillator
基于两条不同周期 Tenkan-Sen 平滑线的差异，振荡器以彩色直方图形式实现。2XMA_Ichimoku_Oscillator_HTF
2XMA_Ichimoku_Oscillator 指标在输入参数中有时间帧选择选项。