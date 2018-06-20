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EA

VR---移动 - MetaTrader 5EA

VOLDEMAR | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
发布者:
Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
Create a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
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\MQL5\Experts\VR---Moving\
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Moving.mqh (69.58 KB) 预览
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思路提供者: Vladimir Pastushak

MQL5 代码开发者: Vladimir Karputov

EA 依据移动平均线指标进行交易，所有的准备和交易函数已经作为 CMoving 交易类在名为 Moving.mqh 的单独文件中实现。


输入

  • magic number - EA 的独有标识符;
  • Lots - 仓位交易量 (可指定仓位交易量大于零或风险大小大于零);
  • Risk - 每笔交易的的风险为可用保证金百分比 (可指定仓位交易量大于零或风险大小大于零);
  • MA: period - 移动均线指标的时间帧;
  • MA: averaging period - 移动均线指标: 均化周期;
  • MA: horizontal shift - 移动均线指标: 水平偏移;
  • MA: smoothing type - 移动均线指标: 均化方法;
  • MA: type of price - 移动均线指标: 指标计算的价格类型;
  • Take Profit - 止盈 (对于开仓所在的情况);
  • Lot multiplier for a series of Positions - 加仓时的交易量倍数;
  • Distance from Moving Average - 距移动均线指标的距离;
  • Additive in the presence of the general profit - 如果有一些盈利，则增加到回缩。

EA 使用波段原理，这就有可能增加手数数量; 其操作使用了一个简单的策略:

  • 如果价格在预设的 Distance from Moving Average 的移动平均线指标上方，我们将开多头仓位;
  • 如果价格在预设的 Distance from Moving Average 的移动平均线指标下方，我们将用同样的手数开空头仓位;
  • 如果价格从多头持仓的开仓价位上移，其最高价位达至预设的 Distance from Moving Average 距离，我们将再开一笔多头仓位;
  • 如果价格从多头持仓的开仓价位下移，其最低价位达至预设的 Distance from Moving Average 距离，我们将开一笔空头仓位;


类 CMoving

设置参数 
Initialization

Primary initialization - 设置以下参数:

  • symbol - EA 运行所在的品种名称
  • magic - EA 的独有标识符
  • slippage - 滑点。
 
GetFlag
 它返回初始化标志的状态。 当从基本 EA 调用，检查 CMoving 类的内部 m_init 变量的状态时，它作为辅助函数。 
LotsOrRisk
 定义开仓手数的计算类型: 手动 (lots 参数大于零) 或每笔交易的风险占可用保证金的百分比 (risk 参数大于零)。 
CreateMA
 创建移动平均指标。 
TakeProfit
 定义止盈参数。 
Multiplier
 定义增量参数。 
DistanceMA
 定义自移动平均指标中的回缩。 
ProfitPlus
 定义一般盈利的额外回缩。
主函数 
Processing
 主函数，执行所有计算。
带有受保护修饰符的类函数 
RefreshRates
 更新品种的报价。 
CheckVolumeValue
 检查输入的开仓交易量的正确性 (当手工定义开仓交易量时要用到该检查)。 
IsFillingTypeAllowed
 检查订单交割模式。 
iMAGet
 获取索引为 index 的柱线移动均线指标值。 
CalculateAllPositions

每次调用获取持仓的信息:

  • count_buys - 多头持仓数量;
  • price_highest_buy - 最高买入价格;
  • price_lowest_buy - 最低买入价格;
  • lot_highest_buy - 最高买入交易量;
  • lot_lowest_buy - 最低买入交易量;
  • total_lots_buy - 多头持仓的总交易量;
  • count_sells - 空头持仓数量;
  • price_lowest_sell - 最低卖出价格;
  • price_highest_sell - 最高卖出价格;
  • lot_lowest_sell - 最低卖出交易量;
  • lot_highest_sell - 最高卖出交易量;
  • total_lots_sell - 空头持仓的总交易量。.
 
Prices
 获取多头和空头持仓的参考价格，考虑到预设的 Distance from Moving Average 
LotCheck
 检查并常规化仓位交易量 (手工定义仓位交易量时要用到它)。 
OpenBuy
 开多头仓位。 
OpenSell
 开空头仓位。 
PrintResult
 输出开仓交易操作的结果。 
SetTakeProfit
 设置持仓止盈价位，或者删除所有止盈和止损价位 (其中 delete_take_profit 参数等于 "true")。 
CompareDoubles
 比较两个实数是否相等。 
AwerageTakeProfit
 计算并设置某一特定类型 pos_type 持仓的单个止盈价位。

GBPUSD, H1, "基于真实报价的逐笔报价"。

VR---MUVING

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/20610

KWAN_CCC_HTF KWAN_CCC_HTF

KWAN_CCC 指标可以在输入参数中更改指标时间帧。

KWAN_CCC KWAN_CCC

一款基于 Chaikin 振荡器，商品通道指数和 iMomentum 指标值的简单振荡器，并实现为双色直方图。

2XMA_Ichimoku_Oscillator 2XMA_Ichimoku_Oscillator

基于两条不同周期 Tenkan-Sen 平滑线的差异，振荡器以彩色直方图形式实现。

2XMA_Ichimoku_Oscillator_HTF 2XMA_Ichimoku_Oscillator_HTF

2XMA_Ichimoku_Oscillator 指标在输入参数中有时间帧选择选项。