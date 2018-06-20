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KWAN_CCC 指标可以在输入参数中更改指标时间帧:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // 指标图表周期 (时间帧)
对于指标操作, KWAN_CCC.ex5 指标必须添加到 <终端_数据_目录>\MQL5\Indicators 文件夹中。
图例1. 指标 KWAN_CCC_HTF
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/20609
KWAN_CCC
一款基于 Chaikin 振荡器，商品通道指数和 iMomentum 指标值的简单振荡器，并实现为双色直方图。KWAN_RDP_HTF
KWAN_NRP 指标可以在输入参数中更改指标时间帧。
VR---移动
一款基于指标 iMA (移动平均，MA) 的智能交易系统，并已实现为类。2XMA_Ichimoku_Oscillator
基于两条不同周期 Tenkan-Sen 平滑线的差异，振荡器以彩色直方图形式实现。