基于 Daryl Guppy 原始解释开发的指标:

应用由 Daryl Guppy 提供的回逆线 (COUNT BACK LINE) 入场

所有用户必须知道 CBL (Count Back Line) 计算的正确起点。 双底的发生率增加导致了一些混淆，即计算中应该使用哪个低点。 这些注释旨在解释实现过程，并说明该技术如何与其它指标相结合。

CBL 不是作为独立技术设计的。 这是规划交易的最后一步，而其它指标已发出信号。 我的首选组合包括使用直线趋势线和 Guppy 多重移动平均线 (MMA)。 目标是确定下跌趋势何时翻转为上涨趋势。 重点是突破交易，目标是尽可能接近枢轴点的低点。 此低点设定为下跌趋势的终极低点。 直到事件发生之后，我们才知道是哪根柱线。 但如果我们能尽早知道，那么我们就有优势，因为我们捕捉到趋势变化的早期部分。

CBL 也用于依据已形成的趋势管理入场。 在此它作为一个止损功能，我们将在后面的一系列说明中看到这一点。

当我们选择一种股票时，我们使用一种方法在某一级别上管理风险。 当我们真正购买股票时，我们会承受不同类型的风险，一种广义的执行风险。 这种风险会因您的实际能力或无法按照我们期望的价格进出而变得复杂。

这是一款趋势跟踪工具，旨在确认短期趋势的逆转。 这是一个重要的修饰符。 回逆线不用于识别和定义长期趋势。 我们为此使用 MMA。

一旦我们接收到其它来源的趋势变化信号，回逆线用于选择更好的入场点。 它是一款工具，配合之前选择的关联范围内。 回逆线用于创建一个短期屏障，在我们对趋势发生变化的可能性有信心之前必须克服这个屏障。 它由四个应用程序组成。

首先是作为趋势变化验证工具。

其次是作为确定安全价格等级范围的入场工具。

第三是作为止损工具。

第四是用作止损功能相关的离场工具。

我们的目标不是要预测未来，而是要把概率平衡成为我们的盈利。 我们从趋势验证功能开始。 假设目前 MMA 图表已经显示出趋势逆转的强大潜力。 我们正在寻找趋势变化，我们准备跟随下跌趋势下行，直到我们得到明确表示正在发生变化的信号。

回逆线最初用作阻力线。 它是从当前趋势中最近的低点计算出来的。 回逆线和现有低点之间的任何动作都将被忽略。

随着每个新的低点，我们重新计算回逆线的位置。 在我们采取行动之前，我们要等到收盘价高于回逆线。 因为我们已经收到了 MMA 相关提醒，所以我们可以放心地运用回逆线信号。 它证实了我们已经知道的事情。 随着趋势继续下跌，我们重新计算回逆线。

...

其余的内容可以在他的书中找到: "在交易量和 ATR 基础上应用回逆线入场交易"。