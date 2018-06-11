线性回归的变体。

该指标不仅显示了线性回归值，还显示了相应的线性回归线，且指示在给定时间和价格下的最佳线性回归拟合 (和趋势)。 如此这般，您可以根据两个值进行估算: 线性回归本身和线性回归值的变化率。

附言: 指标使用对象绘制线性回归线。 如果您希望使用指标的多个实例，请将每个新实例的独有 ID 设置为唯一值，这样就可以在同一个图表上使用多个实例。