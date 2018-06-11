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线性回归的变体。
该指标不仅显示了线性回归值，还显示了相应的线性回归线，且指示在给定时间和价格下的最佳线性回归拟合 (和趋势)。 如此这般，您可以根据两个值进行估算: 线性回归本身和线性回归值的变化率。
附言: 指标使用对象绘制线性回归线。 如果您希望使用指标的多个实例，请将每个新实例的独有 ID 设置为唯一值，这样就可以在同一个图表上使用多个实例。
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/20593
EMA_WMA v2
EMA_WMA - MetaTrader 5 专用智能交易系统。 两个 iMA (MA) 的交汇。 持仓尾随。TrueSort_1100
智能交易系统等待 MA (10)，MA(20)，MA (50)，MA (100) 和 MA (200) 的曲线排列为一个在另一个之上 (或者一个在另一个之下) 的时刻。
回逆线 (Count Back Lines)
基于 Daryl Guppy 原始策略的指标。带有布林带的 WPR
威廉姆斯百分比范围的这个版本增加了布林带，以便帮助识别可能的超买和超卖等级突破。