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线性回归草绘器 - MetaTrader 5脚本

Mladen Rakic
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线性回归的变体。

该指标不仅显示了线性回归值，还显示了相应的线性回归线，且指示在给定时间和价格下的最佳线性回归拟合 (和趋势)。 如此这般，您可以根据两个值进行估算: 线性回归本身和线性回归值的变化率。

附言: 指标使用对象绘制线性回归线。 如果您希望使用指标的多个实例，请将每个新实例的独有 ID 设置为唯一值，这样就可以在同一个图表上使用多个实例。

由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/20593

EMA_WMA v2 EMA_WMA v2

EMA_WMA - MetaTrader 5 专用智能交易系统。 两个 iMA (MA) 的交汇。 持仓尾随。

TrueSort_1100 TrueSort_1100

智能交易系统等待 MA (10)，MA(20)，MA (50)，MA (100) 和 MA (200) 的曲线排列为一个在另一个之上 (或者一个在另一个之下) 的时刻。

回逆线 (Count Back Lines) 回逆线 (Count Back Lines)

基于 Daryl Guppy 原始策略的指标。

带有布林带的 WPR 带有布林带的 WPR

威廉姆斯百分比范围的这个版本增加了布林带，以便帮助识别可能的超买和超卖等级突破。