带有标准偏差通道的线性回归线。

线性回归是尝试通过对观察的数据拟合线性方程来对两个变量之间的关系进行建模，一个变量当成是可解释的变量，而另一个作为依赖的变量。例如，建模者可能希望使用线性回归模型将个体的权重与它们的高度联系起来。

有两件事需要注意: