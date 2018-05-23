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带有标准偏差通道的线性回归线。
线性回归是尝试通过对观察的数据拟合线性方程来对两个变量之间的关系进行建模，一个变量当成是可解释的变量，而另一个作为依赖的变量。例如，建模者可能希望使用线性回归模型将个体的权重与它们的高度联系起来。
有两件事需要注意:
- 线性回归线的颜色不是依赖于线性回归线的斜率，而是根据指定点对应的线性回归值的斜率。
- 通道不是相等的线性回归通道：通道是使用标准偏差计算的，并且不能与线性回归通道比较（除了中心线）。
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/20592
WSO & WRO 通道
这个版本的 WSO (Widner Support Oscillator，Widner 支撑振荡器) 和 WRO (Widner Resistance Oscillator，Widner 阻力振荡器) 在图表上显示了通道，而不是在单独窗口中显示振荡指标值。WSP & WRO
WSO (Widner 支撑振荡指标) 和 WRO (Widner 阻力振荡指标).