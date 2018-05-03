Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Fractal Dimension - Jurik - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 2296
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Многие пытались разработать индикатор, который определял бы, находится рынок в трендовом состоянии или во флэте. Один из них — Марк Юрик.
Это его версия индикатора Fractal Dimension. Версия Юрика более сглаженная, чем остальные. Но основное правило то же самое: это не индикатор направления. Он пытается определить, есть ли тренд на рынке, и это нужно всегда держать в уме.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/20587
Мандельброт описывал Fractal Dimension Index (FDI) как способ измерения "запутанности и нерегулярности" чего-то. FDI может использоваться как индикатор фондового рынка. Чем ближе цена движется к одномерной прямой, тем ближе значение индикатора к 1. Чем более движение цены напоминает двумерную плоскость, тем оно ближе к 2.BSS 1_0
Советник на трех индикаторах iMA (Moving Average, MA).
Простейший осциллятор, базирующийся на показаниях технических индикаторов iDemarker, iMFI и iMomentum, выполненный в виде двухцветной гистограммы.KWAN_CCC
Простейший осциллятор, базирующийся на показаниях технических индикаторов Chaikin Oscillator, Commodity Channel Index и iMomentum, выполненный в виде двухцветной гистограммы.