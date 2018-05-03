Многие пытались разработать индикатор, который определял бы, находится рынок в трендовом состоянии или во флэте. Один из них — Марк Юрик.



Это его версия индикатора Fractal Dimension. Версия Юрика более сглаженная, чем остальные. Но основное правило то же самое: это не индикатор направления. Он пытается определить, есть ли тренд на рынке, и это нужно всегда держать в уме.

