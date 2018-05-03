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Индикаторы

Fractal Dimension - Jurik - индикатор для MetaTrader 5

Mladen Rakic
Mladen Rakic

Mladen Rakic

4.9 (188)
993 кода 95 тем 35864 комментария
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2296
Рейтинг:
(20)
Опубликован:
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Многие пытались разработать индикатор, который определял бы, находится рынок в трендовом состоянии или во флэте. Один из них — Марк Юрик.

Это его версия индикатора Fractal Dimension. Версия Юрика более сглаженная, чем остальные. Но основное правило то же самое: это не индикатор направления. Он пытается определить, есть ли тренд на рынке, и это нужно всегда держать в уме.

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/20587

Fractal dimension index (Sevcik/Matulich) Fractal dimension index (Sevcik/Matulich)

Мандельброт описывал Fractal Dimension Index (FDI) как способ измерения "запутанности и нерегулярности" чего-то. FDI может использоваться как индикатор фондового рынка. Чем ближе цена движется к одномерной прямой, тем ближе значение индикатора к 1. Чем более движение цены напоминает двумерную плоскость, тем оно ближе к 2.

BSS 1_0 BSS 1_0

Советник на трех индикаторах iMA (Moving Average, MA).

KWAN_RDP KWAN_RDP

Простейший осциллятор, базирующийся на показаниях технических индикаторов iDemarker, iMFI и iMomentum, выполненный в виде двухцветной гистограммы.

KWAN_CCC KWAN_CCC

Простейший осциллятор, базирующийся на показаниях технических индикаторов Chaikin Oscillator, Commodity Channel Index и iMomentum, выполненный в виде двухцветной гистограммы.