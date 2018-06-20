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EA

BSS 1_0 - MetaTrader 5EA

BredSS | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
发布者:
Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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BSS 1_0.mq5 (31.08 KB) 预览
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思路提供者: BredSS.

MQL5 代码开发者: Vladimir Karputov

EA 依据三条移动平均指标。 这三个指标，即 "第一"，"第二" 和 "第三" 分别具有递增的均化周期: 5, 25 和 125。 与此同时，EA 还受到安全机制的保护，该机制完全监控这种均化方式，即上升的方式。

为了得到一个信号，指标的排列必须依次位于另一个之上 (或者依次位于另一个之下)。 最重要的是，它们彼此的间距必须最小: Minimum distance between MA's.

同时，开仓信号形成如下:

BSS 1_0 signals

您还可以启用持仓数量的限制 (Maximum quantity of positions)。 例如，如果您将值设置为 "1"，那么您甚至可以在净持账户上运行此 EA。 仓位的交易量在 Lots 参数中设置。

在 H1 上从 2017.06.16 至 2018.04.25 测试结果:

BSS 1_0

从 2017 年 1 月 16 日至 2018 年 4 月 25 日 在 H1 上针对 EURCAD 进行单一测试:

BSS 1_0 EURCAD

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/20591

十字星箭头 十字星箭头

一款基于十字星形态的 EA。 持仓尾随。

DeleteTradeArrows DeleteTradeArrows

它从图表中删除标记交易业务的箭头对象。 该实用工具作为指标实现，它自身不会绘制任何东西。

KWAN_RDP KWAN_RDP

一款基于 iDemarker，iMFI 和 iMomentum 指标值的简单振荡器，其实现为两色直方图。

KWAN_RDP_HTF KWAN_RDP_HTF

KWAN_NRP 指标可以在输入参数中更改指标时间帧。