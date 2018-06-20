思路提供者: BredSS.

MQL5 代码开发者: Vladimir Karputov。

EA 依据三条移动平均指标。 这三个指标，即 "第一"，"第二" 和 "第三" 分别具有递增的均化周期: 5, 25 和 125。 与此同时，EA 还受到安全机制的保护，该机制完全监控这种均化方式，即上升的方式。

为了得到一个信号，指标的排列必须依次位于另一个之上 (或者依次位于另一个之下)。 最重要的是，它们彼此的间距必须最小: Minimum distance between MA's.

同时，开仓信号形成如下:

您还可以启用持仓数量的限制 (Maximum quantity of positions)。 例如，如果您将值设置为 "1"，那么您甚至可以在净持账户上运行此 EA。 仓位的交易量在 Lots 参数中设置。

在 H1 上从 2017.06.16 至 2018.04.25 测试结果:

从 2017 年 1 月 16 日至 2018 年 4 月 25 日 在 H1 上针对 EURCAD 进行单一测试: