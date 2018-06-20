请观看如何免费下载自动交易
请在Twitter上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
BSS 1_0 - MetaTrader 5EA
- 发布者:
-
Vladimir Karputov
- 显示:
- 1315
- 等级:
-
- 已发布:
- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
思路提供者: BredSS.
MQL5 代码开发者: Vladimir Karputov。
EA 依据三条移动平均指标。 这三个指标，即 "第一"，"第二" 和 "第三" 分别具有递增的均化周期: 5, 25 和 125。 与此同时，EA 还受到安全机制的保护，该机制完全监控这种均化方式，即上升的方式。
为了得到一个信号，指标的排列必须依次位于另一个之上 (或者依次位于另一个之下)。 最重要的是，它们彼此的间距必须最小: Minimum distance between MA's.
同时，开仓信号形成如下:
您还可以启用持仓数量的限制 (Maximum quantity of positions)。 例如，如果您将值设置为 "1"，那么您甚至可以在净持账户上运行此 EA。 仓位的交易量在 Lots 参数中设置。
在 H1 上从 2017.06.16 至 2018.04.25 测试结果:
从 2017 年 1 月 16 日至 2018 年 4 月 25 日 在 H1 上针对 EURCAD 进行单一测试:
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/20591
十字星箭头
一款基于十字星形态的 EA。 持仓尾随。DeleteTradeArrows
它从图表中删除标记交易业务的箭头对象。 该实用工具作为指标实现，它自身不会绘制任何东西。
KWAN_RDP
一款基于 iDemarker，iMFI 和 iMomentum 指标值的简单振荡器，其实现为两色直方图。KWAN_RDP_HTF
KWAN_NRP 指标可以在输入参数中更改指标时间帧。