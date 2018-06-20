思路提供者: Scriptor。

MQL5 代码开发者: Vladimir Karputov。

EA 依据十字星形态进行交易:

同时，您可以在 "Size of a body of a candle (Open Close)" 参数中设置烛条实体尺寸。





操作算法

当出现新柱线时，EA 分析 #2 和 #1 柱线。 如果柱线 #2 是十字星, 则接着检查以下信号:

收盘价 #1 > 最高价 #2 → 开多头仓位信号;

收盘价 #1 < 最低价 #2 → 开空头仓位信号。





输入

Lots (if "0" → the parameter "Risk" will be used) - 手工设置的手数值。 如果您设为 "0", 则依据参数 "Risk" 工作, 即, 每笔交易的风险是可用保证金的百分比;

- 手工设置的手数值。 如果您设为 "0", 则依据参数 "Risk" 工作, 即, 每笔交易的风险是可用保证金的百分比; Stop Loss (in pips) - 止损; 如果您设为 "0", 参数即被禁用;

- 止损; 如果您设为 "0", 参数即被禁用; Take Profit (in pips) - 止盈; 如果您设为 "0", 参数即被禁用;

- 止盈; 如果您设为 "0", 参数即被禁用; Trailing Stop (in pips) - 尾随; 如果您设为 "0", 参数即被禁用;

- 尾随; 如果您设为 "0", 参数即被禁用; Trailing Step (in pips) - 尾随步幅;

- 尾随步幅; Risk (if "0" → the parameter "Lots" will be used) - 每笔交易的风险占可用保证金的百分比;

- 每笔交易的风险占可用保证金的百分比; Size of a candle (Open Close) - 烛条实体的大小;

- 烛条实体的大小; magic number - EA 的独有标识符。

如果 "Size of a candle" = 0, 则全年在 H1 上仅有少量交易 (大约 15-30), 且盈利能力如下:

如果您将此参数设置为 1，则交易数量将增加 10 倍，且盈利将按以下方式分布: