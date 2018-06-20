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十字星箭头 - MetaTrader 5EA
- 发布者:
-
Vladimir Karputov
- 显示:
- 2102
- 等级:
-
- 已发布:
- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
思路提供者: Scriptor。
MQL5 代码开发者: Vladimir Karputov。
EA 依据十字星形态进行交易:
同时，您可以在 "Size of a body of a candle (Open Close)" 参数中设置烛条实体尺寸。
操作算法
当出现新柱线时，EA 分析 #2 和 #1 柱线。 如果柱线 #2 是十字星, 则接着检查以下信号:
- 收盘价 #1 > 最高价 #2 → 开多头仓位信号;
- 收盘价 #1 < 最低价 #2 → 开空头仓位信号。
输入
- Lots (if "0" → the parameter "Risk" will be used) - 手工设置的手数值。 如果您设为 "0", 则依据参数 "Risk" 工作, 即, 每笔交易的风险是可用保证金的百分比;
- Stop Loss (in pips) - 止损; 如果您设为 "0", 参数即被禁用;
- Take Profit (in pips) - 止盈; 如果您设为 "0", 参数即被禁用;
- Trailing Stop (in pips) - 尾随; 如果您设为 "0", 参数即被禁用;
- Trailing Step (in pips) - 尾随步幅;
- Risk (if "0" → the parameter "Lots" will be used) - 每笔交易的风险占可用保证金的百分比;
- Size of a candle (Open Close) - 烛条实体的大小;
- magic number - EA 的独有标识符。
如果 "Size of a candle" = 0, 则全年在 H1 上仅有少量交易 (大约 15-30), 且盈利能力如下:
如果您将此参数设置为 1，则交易数量将增加 10 倍，且盈利将按以下方式分布:
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/20585
DeleteTradeArrows
它从图表中删除标记交易业务的箭头对象。 该实用工具作为指标实现，它自身不会绘制任何东西。GoldWarrior02b
该 EA 使用指标 iCCI (商品通道指数，CCI)，之字折线和脉动。 能够持仓尾随。