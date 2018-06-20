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EA

十字星箭头 - MetaTrader 5EA

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发布者:
Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 产品 1 信号 24 文章 1882 代码 353 主题 29246 评论
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思路提供者: Scriptor

MQL5 代码开发者: Vladimir Karputov

EA 依据十字星形态进行交易:

十字星

同时，您可以在 "Size of a body of a candle (Open Close)" 参数中设置烛条实体尺寸。


操作算法

当出现新柱线时，EA 分析 #2 和 #1 柱线。 如果柱线 #2 是十字星, 则接着检查以下信号:

  • 收盘价 #1 > 最高价 #2 → 开多头仓位信号;
  • 收盘价 #1 < 最低价 #2 → 开空头仓位信号。


输入

  • Lots (if "0" → the parameter "Risk" will be used) - 手工设置的手数值。 如果您设为 "0", 则依据参数 "Risk" 工作, 即, 每笔交易的风险是可用保证金的百分比;
  • Stop Loss (in pips) - 止损; 如果您设为 "0", 参数即被禁用;
  • Take Profit (in pips) - 止盈; 如果您设为 "0", 参数即被禁用;
  • Trailing Stop (in pips) - 尾随; 如果您设为 "0", 参数即被禁用;
  • Trailing Step (in pips) - 尾随步幅;
  • Risk (if "0" → the parameter "Lots" will be used) - 每笔交易的风险占可用保证金的百分比;
  • Size of a candle (Open Close) - 烛条实体的大小;
  • magic number - EA 的独有标识符。

如果 "Size of a candle" = 0, 则全年在 H1 上仅有少量交易 (大约 15-30), 且盈利能力如下:

Doji Arrows, Size of a candle = "0"

如果您将此参数设置为 1，则交易数量将增加 10 倍，且盈利将按以下方式分布:

Doji Arrows, Size of a candle = "1"

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/20585

DeleteTradeArrows DeleteTradeArrows

它从图表中删除标记交易业务的箭头对象。 该实用工具作为指标实现，它自身不会绘制任何东西。

GoldWarrior02b GoldWarrior02b

该 EA 使用指标 iCCI (商品通道指数，CCI)，之字折线和脉动。 能够持仓尾随。

BSS 1_0 BSS 1_0

基于三条 iMA (移动平均，MA) 指标的智能交易系统。

KWAN_RDP KWAN_RDP

一款基于 iDemarker，iMFI 和 iMomentum 指标值的简单振荡器，其实现为两色直方图。