慢速随机振荡器在单独的窗口中显示如下计算的随机振荡值:

SSD[i] = SMA(FSK,PeriodD) SSDS[i] = SMA(SSD,Slowing) 其中: FSK[i] = (min / max) * 100.0, SSD[i] = SMA(FSK,PeriodD), min = close[i] - low[BL], max = high[BH] - low[BL], BH 是从 PeriodK 到 i 范围内的最高价格指数， BL 是从 PeriodK 到 i 范围内的最低价格指数， 如果 max = 0, FSK[i] = 50.0

指标有五个输入参数: