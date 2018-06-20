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Stochastic_Fast - MetaTrader 5脚本

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快速随机振荡器在单独的窗口中显示的随机振荡器计算如下:

FSK[i] = (min / max) * 100.0,
FSD[i] = SMA(FSK,PeriodD)

其中:

min = close[i] - low[BL],
max = high[BH] - low[BL],
BH 是从 PeriodK 到 i 范围内的最高价格指数，
BL 是从 PeriodK 到 i 范围内的最低价格指数，

如果 max = 0,

FSK[i] = 50.0

指标有四个输入参数:

  • Period K - 计算线 K 的周期;
  • Period D - 计算线 D 的周期;
  • Overbought - 超买等级;
  • Oversold - 超卖等级。

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/20570

IT IT

瞬时趋势线 - John Ehlers "瞬间" 趋势线。

CC CC

John Ehlers 周期性分量指标。

Stochastic_Slow Stochastic_Slow

慢速随机振荡器。

Stochastic_MACD Stochastic_MACD

随机振荡 MACD。