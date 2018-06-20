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快速随机振荡器在单独的窗口中显示的随机振荡器计算如下:
FSK[i] = (min / max) * 100.0,
FSD[i] = SMA(FSK,PeriodD)
其中:
min = close[i] - low[BL], max = high[BH] - low[BL], BH 是从 PeriodK 到 i 范围内的最高价格指数， BL 是从 PeriodK 到 i 范围内的最低价格指数，
如果 max = 0,
FSK[i] = 50.0
指标有四个输入参数:
- Period K - 计算线 K 的周期;
- Period D - 计算线 D 的周期;
- Overbought - 超买等级;
- Oversold - 超卖等级。
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/20570
Stochastic_Slow
慢速随机振荡器。Stochastic_MACD
随机振荡 MACD。