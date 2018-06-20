快速随机振荡器在单独的窗口中显示的随机振荡器计算如下:

FSK[i] = (min / max) * 100.0, FSD[i] = SMA(FSK,PeriodD) 其中: min = close[i] - low[BL], max = high[BH] - low[BL], BH 是从 PeriodK 到 i 范围内的最高价格指数， BL 是从 PeriodK 到 i 范围内的最低价格指数， 如果 max = 0, FSK[i] = 50.0

指标有四个输入参数: