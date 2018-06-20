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CC - MetaTrader 5脚本

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 代码 16 主题 187 评论
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显示:
1128
等级:
(11)
已发布:
CC.mq5 (7.78 KB) 预览
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
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John Ehlers 周期性分量振荡器。

它有两个输入参数:

  • Period - 计算周期;
  • Applied price - 计算的价格类型。

计算:

Cyclic Component [i] = (HP[i] + 2*HP[i-1] + 2*HP[i-2] + HP[i-3])/6,

其中:

HP[i] = (Price[i] - Price[i-1])*(1 + Alpha)/2 + 2*Alpha*HP[i-1],
Alpha = (1 - sin(2*Pi/Period))/cos(2*Pi/Period)

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/20568

AwesomeMod AwesomeMod

改编的动量振荡器。

吸收 (Absorption) 吸收 (Absorption)

EA 依据吸收形态进行交易。 操作是以 Buy Stop 和 Sell Stop 挂单进行。

IT IT

瞬时趋势线 - John Ehlers "瞬间" 趋势线。

Stochastic_Fast Stochastic_Fast

快速随机振荡器。