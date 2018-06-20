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John Ehlers 周期性分量振荡器。
它有两个输入参数:
- Period - 计算周期;
- Applied price - 计算的价格类型。
计算:
Cyclic Component [i] = (HP[i] + 2*HP[i-1] + 2*HP[i-2] + HP[i-3])/6,
其中:
HP[i] = (Price[i] - Price[i-1])*(1 + Alpha)/2 + 2*Alpha*HP[i-1], Alpha = (1 - sin(2*Pi/Period))/cos(2*Pi/Period)
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/20568
AwesomeMod
改编的动量振荡器。吸收 (Absorption)
EA 依据吸收形态进行交易。 操作是以 Buy Stop 和 Sell Stop 挂单进行。
IT
瞬时趋势线 - John Ehlers "瞬间" 趋势线。Stochastic_Fast
快速随机振荡器。