Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Advance_Decline_Line - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 2049
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Индикатор Advance Decline Line отображает линию силы тренда. Также может указывать на возможное изменение его направленности.
Имеет два настраиваемых параметра:
- Period - период расчета;
- Cumulative - алгоритм расчета с использованием накопленных значений за Period.
Для расчета используются две составляющих свечей за период времени - положительная и отрицательная. Результирующим значением является разница этих двух составляющих. При использовании накопительного алгоритма, к результату прибавляется рассчитанное значение индикатора на прошлом баре.
Рис.1. ADL с накопительным алгоритмом расчета
Рис.2. ADL без накопительного алгоритма расчета
AwesomeMod
Модифицированный Awesome Oscillator.CC
Индикатор Cyclic Component Джона Элерса.
USDX
Индекс доллара США против корзины основных валют.Schaff Trend RSI MTF
Мультитаймфреймовая версия Schaff Trend RSI.