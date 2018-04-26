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Индикаторы

Advance_Decline_Line - индикатор для MetaTrader 5

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
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Просмотров:
2049
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(8)
Опубликован:
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Индикатор Advance Decline Line отображает линию силы тренда. Также может указывать на возможное изменение его направленности.

Имеет два настраиваемых параметра:

  • Period - период расчета;
  • Cumulative - алгоритм расчета с использованием накопленных значений за Period.

Для расчета используются две составляющих свечей за период времени - положительная и отрицательная. Результирующим значением является разница этих двух составляющих. При использовании накопительного алгоритма, к результату прибавляется рассчитанное значение индикатора на прошлом баре.

Рис.1. ADL с накопительным алгоритмом расчета

Рис.1. ADL с накопительным алгоритмом расчета

Рис.2. ADL без накопительного алгоритма расчета

Рис.2. ADL без накопительного алгоритма расчета

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