Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
AwesomeMod - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 1900
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Индикатор представляет собой два Awesome Oscillator с разными периодами сглаживания AO Fast и AO Slow, рассчитанных на трех составляющих Fast EMA, Medium EMA и Slow EMA.
Имеет шесть настраиваемых параметров:
- Fast EMA period - период быстрой EMA для расчета AO;
- Medium EMA period - период средней EMA для расчета AO;
- Slow EMA period - период медленной EMA для расчета AO;
- AO. Fast MA period - период сглаживания быстрого AO;
- AO. Slow MA period - период сглаживания медленного AO;
- Applied price - цена расчета EMA.
Расчет:
AO Fast = MVA(100*(Fast_EMA/Medium_EMA - 1), AO_Fast_Period)
AO Slow = MVA(100*(Medium_EMA/Slow_EMA - 1), AO_Slow_Period)
AO Slow = MVA(100*(Medium_EMA/Slow_EMA - 1), AO_Slow_Period)
CC
Индикатор Cyclic Component Джона Элерса.IT
Instantaneous Trendline - "мгновенная" линия тренда Джона Элерса.
Advance_Decline_Line
Индикатор силы тренда и возможного изменения его направления.USDX
Индекс доллара США против корзины основных валют.