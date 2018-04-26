Индикатор представляет собой два Awesome Oscillator с разными периодами сглаживания AO Fast и AO Slow, рассчитанных на трех составляющих Fast EMA, Medium EMA и Slow EMA.

Имеет шесть настраиваемых параметров:

Fast EMA period - период быстрой EMA для расчета AO;

- период быстрой EMA для расчета AO; Medium EMA period - период средней EMA для расчета AO;

- период средней EMA для расчета AO; Slow EMA period - период медленной EMA для расчета AO;

- период медленной EMA для расчета AO; AO. Fast MA period - период сглаживания быстрого AO;

- период сглаживания быстрого AO; AO. Slow MA period - период сглаживания медленного AO;

- период сглаживания медленного AO; Applied price - цена расчета EMA.