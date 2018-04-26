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Индикаторы

AwesomeMod - индикатор для MetaTrader 5

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
| Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
1900
Рейтинг:
(9)
Опубликован:
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Индикатор представляет собой два Awesome Oscillator с разными периодами сглаживания AO Fast и AO Slow, рассчитанных на трех составляющих Fast EMA, Medium EMA и Slow EMA.

Имеет шесть настраиваемых параметров:

  • Fast EMA period - период быстрой EMA для расчета AO;
  • Medium EMA period - период средней EMA для расчета AO;
  • Slow EMA period - период медленной EMA для расчета AO;
  • AO. Fast MA period - период сглаживания быстрого AO;
  • AO. Slow MA period - период сглаживания медленного AO;
  • Applied price - цена расчета EMA.

Расчет:

AO Fast = MVA(100*(Fast_EMA/Medium_EMA - 1), AO_Fast_Period)
AO Slow = MVA(100*(Medium_EMA/Slow_EMA - 1), AO_Slow_Period)

CC CC

Индикатор Cyclic Component Джона Элерса.

IT IT

Instantaneous Trendline - "мгновенная" линия тренда Джона Элерса.

Advance_Decline_Line Advance_Decline_Line

Индикатор силы тренда и возможного изменения его направления.

USDX USDX

Индекс доллара США против корзины основных валют.