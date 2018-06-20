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该指标代表两个动量振荡器，具有不同的平滑周期，AO 快速和 AO 慢速，基于三个分量计算: 快速 EMA，中速 EMA 和慢速 EMA。
它有六个输入参数:
- Fast EMA period - 用于计算 AO 的快速 EMA 周期;
- Medium EMA period - 用于计算 AO 的中速 EMA 周期;
- Slow EMA period - 用于计算 AO 的慢速 EMA 周期;
- AO. Fast MA period - 快速 AO 平滑周期;
- AO. Slow MA period - 慢速 AO 平滑周期;
- Applied price - 计算 EMA 的价格类型。
计算:
AO Fast = MVA(100*(Fast_EMA/Medium_EMA - 1), AO_Fast_Period) AO Slow = MVA(100*(Medium_EMA/Slow_EMA - 1), AO_Slow_Period)
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/20567
吸收 (Absorption)
EA 依据吸收形态进行交易。 操作是以 Buy Stop 和 Sell Stop 挂单进行。Advance_Decline_Line
趋势强度及其可能发生方向变化的指标。