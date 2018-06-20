该指标代表两个动量振荡器，具有不同的平滑周期，AO 快速和 AO 慢速，基于三个分量计算: 快速 EMA，中速 EMA 和慢速 EMA。

它有六个输入参数:

Fast EMA period - 用于计算 AO 的快速 EMA 周期;

- 用于计算 AO 的快速 EMA 周期; Medium EMA period - 用于计算 AO 的中速 EMA 周期;

- 用于计算 AO 的中速 EMA 周期; Slow EMA period - 用于计算 AO 的慢速 EMA 周期;

- 用于计算 AO 的慢速 EMA 周期; AO. Fast MA period - 快速 AO 平滑周期;

- 快速 AO 平滑周期; AO. Slow MA period - 慢速 AO 平滑周期;

- 慢速 AO 平滑周期; Applied price - 计算 EMA 的价格类型。