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AwesomeMod - MetaTrader 5脚本

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MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

该指标代表两个动量振荡器，具有不同的平滑周期，AO 快速和 AO 慢速，基于三个分量计算: 快速 EMA，中速 EMA 和慢速 EMA。

它有六个输入参数:

  • Fast EMA period - 用于计算 AO 的快速 EMA 周期;
  • Medium EMA period - 用于计算 AO 的中速 EMA 周期;
  • Slow EMA period - 用于计算 AO 的慢速 EMA 周期;
  • AO. Fast MA period - 快速 AO 平滑周期;
  • AO. Slow MA period - 慢速 AO 平滑周期;
  • Applied price - 计算 EMA 的价格类型。

计算:

AO Fast = MVA(100*(Fast_EMA/Medium_EMA - 1), AO_Fast_Period)
AO Slow = MVA(100*(Medium_EMA/Slow_EMA - 1), AO_Slow_Period)

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/20567

吸收 (Absorption) 吸收 (Absorption)

EA 依据吸收形态进行交易。 操作是以 Buy Stop 和 Sell Stop 挂单进行。

Advance_Decline_Line Advance_Decline_Line

趋势强度及其可能发生方向变化的指标。

CC CC

John Ehlers 周期性分量指标。

IT IT

瞬时趋势线 - John Ehlers "瞬间" 趋势线。