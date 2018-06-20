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EA

吸收 (Absorption) - MetaTrader 5EA

q3-star | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
发布者:
Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
Create a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
1 产品 1 信号 24 文章 1882 代码 353 主题 29246 评论
显示:
1762
等级:
(15)
已发布:
Absorption.mq5 (49.54 KB) 预览
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
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思路提供者: Sergey

MQL5 代码开发者: Vladimir Karputov

EA 依据吸收形态进行交易。 它放置 Buy Stop 和 Sell Stop 挂单。 它可以将仓位移至盈亏平衡，也可以尾随。 多头和空头可独立设置止盈。

在柱线 #2 吸收:

在柱线 #2 吸收

在柱线 #1 吸收

在柱线 #1 吸收


输入

  • Lots - 放置挂单时的交易量;
  • Take Profit Buy - Buy Stop 挂单的止盈;
  • Take Profit Sell - Sell Stop 挂单的止盈;
  • Trailing Stop (in pips) - 尾随;
  • Trailing Step (in pips) - 尾随步幅值;
  • Indent from high or low - 自已发现的极值点 (高点或低点) 的回缩;
  • Number of bars to search for price extremes - 用于搜索极值的柱线数量;
  • Expiration a pending order in hours - 挂单的生存期，以小时计;
  • Magic number for signal 1 - 依据信号 1 交易的仓位标识符;
  • Magic number for signal 2 - 依据信号 2 交易的仓位标识符;
  • Breakeven (in pips) ("0" -> parameter "Breakeven" is off) - 盈亏平衡 (多少点数则移动止损);
  • Breakeven profit (in pips) - 盈利实现则必须移动止损到盈亏平衡。

从 2018.01.01 到 2018.04.25 在 GBPUSD，H1 上以 "基于真实报价的每次逐笔报价" 进行测试:

吸收 (Absorption)

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/20565

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