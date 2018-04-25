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Советники

Firebird v0.60 - эксперт для MetaTrader 5

Scriptor | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Опубликовал:
Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
Create a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
1836
Рейтинг:
(11)
Опубликован:
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Автор идеи: Scriptor.

Автор MQL5-кода: Vladimir Karputov.

Советник торгует по индикатору iMA (Moving Average, MA). При этом есть параметр (задается в процентах) Distance between "MA" and the price - отступ индикатора от цены. Перед отсылкой торгового приказа проверяется, сколько время прошло с момента открытия последней позиции: если прошло менее двух периодов (таймрфеймов) - тогда позиция не открывается.


Входные параметры

  • Lots - размер открываемой позиции;
  • Stop Loss (in pips) (do not use "0") - стоп лосс, значение "0" устанавливать нельзя;
  • Take Profit (in pips) (do not use "0") - тейк профит, значение "0" устанавливать нельзя;
  • MA: averaging period - период усреднения индикатора;
  • MA: horizontal shift - горизонтальный сдвиг индикатора;
  • MA: smoothing type - тип усреднения индикатора;
  • MA: type of price - тип цены индикатора;
  • Distance between "MA" and the price (as a percentage) - расстояние от цены до индикатора, в процентах;
  • Trade on Friday - разрешение торговли в пятницу;
  • Step: distance between positions (in pips) - шаг между позициями;
  • Increase in a step depending on quantity of positions - увеличение шага с увеличением количества позиций;
  • magic number - уникальный идентификатор эксперта.

Пример теста по всем символам на периоде H1 с параметрами по умолчанию:

Firebird v0.60

Brandy Brandy

Два индикатора Moving Average: медленный для открытия позиций, быстрый - для закрытия позиций.

Stochastic of Hull Stochastic of Hull

Цены фильтруются с помощью скользящей средней Халла, прежде чем быть использованными для расчета стохастика. Этот метод дает гораздо меньшее запаздывание, чем сглаживание уже рассчитанного стохастика.

Triple DSEMA Triple DSEMA

В этой версии вместо скользящей средней Халла используется дважды сглаженная EMA. Таким образом решается проблема лишних колебаний, поскольку дважды сглаженная EMA их не делает. Будучи очень сглаженной, она действительно является очень хорошим фильтром для использования в группе "тройных" индикаторов.

Double Smoothed EMA Double Smoothed EMA

В отличие от аналогичных попыток сглаживания существующих индикаторов, дважды сглаженная EMA не запаздывает, по сравнению с обычной EMA.