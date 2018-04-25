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Firebird v0.60 - эксперт для MetaTrader 5
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Vladimir KarputovCreate a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
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Автор идеи: Scriptor.
Автор MQL5-кода: Vladimir Karputov.
Советник торгует по индикатору iMA (Moving Average, MA). При этом есть параметр (задается в процентах) Distance between "MA" and the price - отступ индикатора от цены. Перед отсылкой торгового приказа проверяется, сколько время прошло с момента открытия последней позиции: если прошло менее двух периодов (таймрфеймов) - тогда позиция не открывается.
Входные параметры
- Lots - размер открываемой позиции;
- Stop Loss (in pips) (do not use "0") - стоп лосс, значение "0" устанавливать нельзя;
- Take Profit (in pips) (do not use "0") - тейк профит, значение "0" устанавливать нельзя;
- MA: averaging period - период усреднения индикатора;
- MA: horizontal shift - горизонтальный сдвиг индикатора;
- MA: smoothing type - тип усреднения индикатора;
- MA: type of price - тип цены индикатора;
- Distance between "MA" and the price (as a percentage) - расстояние от цены до индикатора, в процентах;
- Trade on Friday - разрешение торговли в пятницу;
- Step: distance between positions (in pips) - шаг между позициями;
- Increase in a step depending on quantity of positions - увеличение шага с увеличением количества позиций;
- magic number - уникальный идентификатор эксперта.
Пример теста по всем символам на периоде H1 с параметрами по умолчанию:
Два индикатора Moving Average: медленный для открытия позиций, быстрый - для закрытия позиций.Stochastic of Hull
Цены фильтруются с помощью скользящей средней Халла, прежде чем быть использованными для расчета стохастика. Этот метод дает гораздо меньшее запаздывание, чем сглаживание уже рассчитанного стохастика.
В этой версии вместо скользящей средней Халла используется дважды сглаженная EMA. Таким образом решается проблема лишних колебаний, поскольку дважды сглаженная EMA их не делает. Будучи очень сглаженной, она действительно является очень хорошим фильтром для использования в группе "тройных" индикаторов.Double Smoothed EMA
В отличие от аналогичных попыток сглаживания существующих индикаторов, дважды сглаженная EMA не запаздывает, по сравнению с обычной EMA.