Firebird v0.60

Автор идеи: Scriptor.

Автор MQL5-кода: Vladimir Karputov.

Советник торгует по индикатору iMA (Moving Average, MA). При этом есть параметр (задается в процентах) Distance between "MA" and the price - отступ индикатора от цены. Перед отсылкой торгового приказа проверяется, сколько время прошло с момента открытия последней позиции: если прошло менее двух периодов (таймрфеймов) - тогда позиция не открывается.





Входные параметры

Lots - размер открываемой позиции;

- размер открываемой позиции; Stop Loss (in pips) (do not use "0") - стоп лосс, значение "0" устанавливать нельзя;

- стоп лосс, значение "0" устанавливать нельзя; Take Profit (in pips) (do not use "0") - тейк профит, значение "0" устанавливать нельзя;

- тейк профит, значение "0" устанавливать нельзя; MA: averaging period - период усреднения индикатора;

- период усреднения индикатора; MA: horizontal shift - горизонтальный сдвиг индикатора;

- горизонтальный сдвиг индикатора; MA: smoothing type - тип усреднения индикатора;

- тип усреднения индикатора; MA: type of price - тип цены индикатора;

- тип цены индикатора; Distance between "MA" and the price (as a percentage) - расстояние от цены до индикатора, в процентах;

- расстояние от цены до индикатора, в процентах; Trade on Friday - разрешение торговли в пятницу;

- разрешение торговли в пятницу; Step: distance between positions (in pips) - шаг между позициями;

- шаг между позициями; Increase in a step depending on quantity of positions - увеличение шага с увеличением количества позиций;

- увеличение шага с увеличением количества позиций; magic number - уникальный идентификатор эксперта.

Пример теста по всем символам на периоде H1 с параметрами по умолчанию: