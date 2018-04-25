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Индикаторы

Triple DSEMA - индикатор для MetaTrader 5

Mladen Rakic
Mladen Rakic

Mladen Rakic

4.9 (188)
993 кода 95 тем 35864 комментария
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Рейтинг:
(17)
Опубликован:
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Вариант индикатора из так называемой "тройной" группы.

В базовой версии "тройных" индикаторов используется скользящая средняя Халла. Возможный недостаток ее использования — в том, что она имеет склонность к излишним колебаниям в некоторых ситуациях.

В этой версии вместо скользящей средней Халла используется дважды сглаженная EMA. Таким образом решается проблема лишних колебаний, поскольку дважды сглаженная EMA их не делает. Будучи очень сглаженной, она действительно является очень хорошим фильтром для использования в группе "тройных" индикаторов. 

Напомню: тройной индикатор использует три значения: средний максимум, минимум и цена закрытия для определения общего направления тренда и флэтового диапазона (когда цена находится между средними от максимума и минимума).

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/20442

Firebird v0.60 Firebird v0.60

Советник торгует по индикатору iMA (Moving Average, MA). При этом есть параметр отступ индикатора от цены, задаваемый в процентах.

Brandy Brandy

Два индикатора Moving Average: медленный для открытия позиций, быстрый - для закрытия позиций.

Double Smoothed EMA Double Smoothed EMA

В отличие от аналогичных попыток сглаживания существующих индикаторов, дважды сглаженная EMA не запаздывает, по сравнению с обычной EMA.

Dsl - CMO Dsl - CMO

Chande Momentum Oscillator с добавленными прерывистыми сигнальными линиями вместо статических уровней определения тренда.