Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Triple DSEMA - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 1374
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Вариант индикатора из так называемой "тройной" группы.
В базовой версии "тройных" индикаторов используется скользящая средняя Халла. Возможный недостаток ее использования — в том, что она имеет склонность к излишним колебаниям в некоторых ситуациях.
В этой версии вместо скользящей средней Халла используется дважды сглаженная EMA. Таким образом решается проблема лишних колебаний, поскольку дважды сглаженная EMA их не делает. Будучи очень сглаженной, она действительно является очень хорошим фильтром для использования в группе "тройных" индикаторов.
Напомню: тройной индикатор использует три значения: средний максимум, минимум и цена закрытия для определения общего направления тренда и флэтового диапазона (когда цена находится между средними от максимума и минимума).
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/20442
Советник торгует по индикатору iMA (Moving Average, MA). При этом есть параметр отступ индикатора от цены, задаваемый в процентах.Brandy
Два индикатора Moving Average: медленный для открытия позиций, быстрый - для закрытия позиций.
В отличие от аналогичных попыток сглаживания существующих индикаторов, дважды сглаженная EMA не запаздывает, по сравнению с обычной EMA.Dsl - CMO
Chande Momentum Oscillator с добавленными прерывистыми сигнальными линиями вместо статических уровней определения тренда.