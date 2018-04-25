Вариант индикатора из так называемой "тройной" группы.

В базовой версии "тройных" индикаторов используется скользящая средняя Халла. Возможный недостаток ее использования — в том, что она имеет склонность к излишним колебаниям в некоторых ситуациях.



В этой версии вместо скользящей средней Халла используется дважды сглаженная EMA. Таким образом решается проблема лишних колебаний, поскольку дважды сглаженная EMA их не делает. Будучи очень сглаженной, она действительно является очень хорошим фильтром для использования в группе "тройных" индикаторов.



Напомню: тройной индикатор использует три значения: средний максимум, минимум и цена закрытия для определения общего направления тренда и флэтового диапазона (когда цена находится между средними от максимума и минимума).

