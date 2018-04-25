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Brandy - эксперт для MetaTrader 5
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Vladimir KarputovCreate a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
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Автор идеи: Сергей.
Автор MQL5-кода: Vladimir Karputov.
Советник использует два индикатора Moving Average, причем это сигналы на пересечении двух MA: здесь медленный индикатор (MA "Open") используется для открытия позиций, а быстрый (MA "Close") - для закрытия позиций. Советник работает только в момент рождения нового бара, количество позиций не ограничивается. Возможен трейлинг позиций.
Входные параметры
- Lots - объем открываемой позиции;
- Stop Loss (in pips) - стоп лосс;
- Take Profit (in pips) - тейк профит;
- Trailing Stop (in pips) - трейлинг;
- Trailing Step (in pips) - шаг трейлинга;
- MA "Close": averaging period - MA "Close" период усреднения;
- MA "Close": horizontal shift - MA "Close" горизонт алый сдвиг;
- MA "Close": smoothing type - MA "Close" тип усреднения;
- MA "Close": type of price - MA "Close" тип цены;
- MA "Close": bar closing position - MA "Close" номер бара, с которого берется сигнал на закрытие;
- MA "Open": averaging period - MA "Open" период усреднения;
- MA "Open": horizontal shift - MA "Open" горизонт алый сдвиг;
- MA "Open": smoothing type - MA "Open" тип усреднения;
- MA "Open": type of price - MA "Open" тип цены;
- MA "Open": bar opening position - MA "Open" номер бара, с которого берется сигнал на закрытие;
- magic number - уникальный идентификатор эксперта.
Тестирование по нескольким символам с 2018.01.01 по 2018.04.22 на периоде H1, параметры советника по умолчанию:
Цены фильтруются с помощью скользящей средней Халла, прежде чем быть использованными для расчета стохастика. Этот метод дает гораздо меньшее запаздывание, чем сглаживание уже рассчитанного стохастика.Vortex
Две линии, представляющие положительно и отрицательно направленное движение. Они будут пересекаться во время смены тренда и расходиться всё шире, когда тренд ослабляется.
Советник торгует по индикатору iMA (Moving Average, MA). При этом есть параметр отступ индикатора от цены, задаваемый в процентах.Triple DSEMA
В этой версии вместо скользящей средней Халла используется дважды сглаженная EMA. Таким образом решается проблема лишних колебаний, поскольку дважды сглаженная EMA их не делает. Будучи очень сглаженной, она действительно является очень хорошим фильтром для использования в группе "тройных" индикаторов.