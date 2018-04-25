Автор идеи: Сергей.

Автор MQL5-кода: Vladimir Karputov.

Советник использует два индикатора Moving Average, причем это сигналы на пересечении двух MA: здесь медленный индикатор (MA "Open") используется для открытия позиций, а быстрый (MA "Close") - для закрытия позиций. Советник работает только в момент рождения нового бара, количество позиций не ограничивается. Возможен трейлинг позиций.





Входные параметры

Lots - объем открываемой позиции;

- объем открываемой позиции; Stop Loss (in pips) - стоп лосс;

- стоп лосс; Take Profit (in pips) - тейк профит;

- тейк профит; Trailing Stop (in pips) - трейлинг;

- трейлинг; Trailing Step (in pips) - шаг трейлинга;

- шаг трейлинга; MA "Close": averaging period - MA "Close" период усреднения;

- MA "Close" период усреднения; MA "Close": horizontal shift - MA "Close" горизонт алый сдвиг;

- MA "Close" горизонт алый сдвиг; MA "Close": smoothing type - MA "Close" тип усреднения;

- MA "Close" тип усреднения; MA "Close": type of price - MA "Close" тип цены;

- MA "Close" тип цены; MA "Close": bar closing position - MA "Close" номер бара, с которого берется сигнал на закрытие;

- MA "Close" номер бара, с которого берется сигнал на закрытие; MA "Open": averaging period - MA "Open" период усреднения;

- MA "Open" период усреднения; MA "Open": horizontal shift - MA "Open" горизонт алый сдвиг;

- MA "Open" горизонт алый сдвиг; MA "Open": smoothing type - MA "Open" тип усреднения;

- MA "Open" тип усреднения; MA "Open": type of price - MA "Open" тип цены;

- MA "Open" тип цены; MA "Open": bar opening position - MA "Open" номер бара, с которого берется сигнал на закрытие;

- MA "Open" номер бара, с которого берется сигнал на закрытие; magic number - уникальный идентификатор эксперта.

Тестирование по нескольким символам с 2018.01.01 по 2018.04.22 на периоде H1, параметры советника по умолчанию: