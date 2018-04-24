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Stochastic of Hull - индикатор для MetaTrader 5
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Осциллятор Стохастик — импульсный индикатор, который сравнивает цену диапазона с ценой за определенный период времени. Чувствительность осциллятора к движениям рынка можно уменьшить, отрегулировав этот период времени или взяв скользящую среднюю от результата.
Скользящая средняя Халла добавлена, чтобы уменьшить количество ложных сигналов. Она используется, чтобы отфильтровать цены перед расчетом стохастика. Этот метод дает гораздо меньшее запаздывание, чем сглаживание уже рассчитанного стохастика.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/20408
Две линии, представляющие положительно и отрицательно направленное движение. Они будут пересекаться во время смены тренда и расходиться всё шире, когда тренд ослабляется.Dsl - RSI of average
Индикатор использует не "сырые", а отфильтрованные цены для расчета RSI. Также для оценки тренда используется не наклон индикатора и не фиксированные уровни, а DSL (прерывистая сигнальная линия).
Два индикатора Moving Average: медленный для открытия позиций, быстрый - для закрытия позиций.Firebird v0.60
Советник торгует по индикатору iMA (Moving Average, MA). При этом есть параметр отступ индикатора от цены, задаваемый в процентах.