Осциллятор Стохастик — импульсный индикатор, который сравнивает цену диапазона с ценой за определенный период времени. Чувствительность осциллятора к движениям рынка можно уменьшить, отрегулировав этот период времени или взяв скользящую среднюю от результата.



Скользящая средняя Халла добавлена, чтобы уменьшить количество ложных сигналов. Она используется, чтобы отфильтровать цены перед расчетом стохастика. Этот метод дает гораздо меньшее запаздывание, чем сглаживание уже рассчитанного стохастика.

