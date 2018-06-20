代码库部分
请观看如何免费下载自动交易
请在Telegram上找到我们！
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
到包裹
EA

Firebird v0.60 - MetaTrader 5EA

Scriptor | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
发布者:
Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
Create a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
1 产品 1 信号 24 文章 1882 代码 353 主题 29246 评论
显示:
1247
等级:
(11)
已发布:
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

思路提供者: Scriptor

MQL5 代码开发者: Vladimir Karputov

EA 在 iMA (移动平均，MA) 指标上进行交易。 同时，有一个参数 (以百分比定义) Distance between "MA" and the price - 指标自价格回缩。 在发送交易指令之前，它会检查自开仓以来所经时间: 如果耗时少于两个周期 (时间帧)，则不会开仓。


输入

  • Lots - 开仓的手数;
  • Stop Loss (in pips) (do not use "0") - 止损; 设为 "0" 则禁用;
  • Take Profit (in pips) (do not use "0") - 止盈; 设为 "0" 则禁用;
  • MA: averaging period - 指标均化周期;
  • MA: horizontal shift - 指标水平偏移;
  • MA: smoothing type - 指标均化类型;
  • MA: type of price - 指标价格类型;
  • Distance between "MA" and the price (as a percentage) - 指标自价格的距离, 百分比;
  • Trade on Friday - 允许周五交易;
  • Step: distance between positions (in pips) - 仓位间的步幅;
  • Increase in a step depending on quantity of positions - 随着持仓数量的增加而扩大规模;
  • magic number - EA 的独有标识符。

所有品种在 H1 上的测试样本都使用默认参数:

Firebird v0.60

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/20554

Brandy Brandy

两条移动平均指标: 一条慢的用于开仓，快的则用来平仓。

Momentum-M15 Momentum-M15

基于两个指标的智能交易系统: iMA (移动平均，MA) 和 iMomentum (动量)。

Generic_Index Generic_Index

通用指数指标。

USDX USDX

美元指数兑一篮子基础货币。