请观看如何免费下载自动交易
请在Telegram上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
Firebird v0.60 - MetaTrader 5EA
- 发布者:
-
Vladimir Karputov
- 显示:
- 1247
- 等级:
-
- 已发布:
- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
思路提供者: Scriptor。
MQL5 代码开发者: Vladimir Karputov。
EA 在 iMA (移动平均，MA) 指标上进行交易。 同时，有一个参数 (以百分比定义) Distance between "MA" and the price - 指标自价格回缩。 在发送交易指令之前，它会检查自开仓以来所经时间: 如果耗时少于两个周期 (时间帧)，则不会开仓。
输入
- Lots - 开仓的手数;
- Stop Loss (in pips) (do not use "0") - 止损; 设为 "0" 则禁用;
- Take Profit (in pips) (do not use "0") - 止盈; 设为 "0" 则禁用;
- MA: averaging period - 指标均化周期;
- MA: horizontal shift - 指标水平偏移;
- MA: smoothing type - 指标均化类型;
- MA: type of price - 指标价格类型;
- Distance between "MA" and the price (as a percentage) - 指标自价格的距离, 百分比;
- Trade on Friday - 允许周五交易;
- Step: distance between positions (in pips) - 仓位间的步幅;
- Increase in a step depending on quantity of positions - 随着持仓数量的增加而扩大规模;
- magic number - EA 的独有标识符。
所有品种在 H1 上的测试样本都使用默认参数:
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/20554
Brandy
两条移动平均指标: 一条慢的用于开仓，快的则用来平仓。Momentum-M15
基于两个指标的智能交易系统: iMA (移动平均，MA) 和 iMomentum (动量)。
Generic_Index
通用指数指标。USDX
美元指数兑一篮子基础货币。