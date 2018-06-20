Firebird v0.60

思路提供者: Scriptor。

MQL5 代码开发者: Vladimir Karputov。

EA 在 iMA (移动平均，MA) 指标上进行交易。 同时，有一个参数 (以百分比定义) Distance between "MA" and the price - 指标自价格回缩。 在发送交易指令之前，它会检查自开仓以来所经时间: 如果耗时少于两个周期 (时间帧)，则不会开仓。





输入

Lots - 开仓的手数;

- 开仓的手数; Stop Loss (in pips) (do not use "0") - 止损; 设为 "0" 则禁用;

- 止损; 设为 "0" 则禁用; Take Profit (in pips) (do not use "0") - 止盈; 设为 "0" 则禁用;

- 止盈; 设为 "0" 则禁用; MA: averaging period - 指标均化周期;

- 指标均化周期; MA: horizontal shift - 指标水平偏移;

- 指标水平偏移; MA: smoothing type - 指标均化类型;

- 指标均化类型; MA: type of price - 指标价格类型;

- 指标价格类型; Distance between "MA" and the price (as a percentage) - 指标自价格的距离, 百分比;

- 指标自价格的距离, 百分比; Trade on Friday - 允许周五交易;

- 允许周五交易; Step: distance between positions (in pips) - 仓位间的步幅;

- 仓位间的步幅; Increase in a step depending on quantity of positions - 随着持仓数量的增加而扩大规模;

- 随着持仓数量的增加而扩大规模; magic number - EA 的独有标识符。

所有品种在 H1 上的测试样本都使用默认参数: