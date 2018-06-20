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Brandy - MetaTrader 5EA
- 发布者:
-
Vladimir Karputov
- 显示:
- 1910
- 等级:
-
- 已发布:
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思路提供者: Sergey。
MQL5 代码开发者: Vladimir Karputov。
EA 使用两条移动平均指标，即两条均线交叉点的信号: 这里，慢速指标 (MA "Open") 用于开仓，快速指标 (MA "Close") 用来平仓。 只有在出现新柱线时 EA 才会操作，仓位数量不受限制。 能够持仓尾随。
输入
- Lots - 开仓的交易量;
- Stop Loss (in pips) - 止损;
- Take Profit (in pips) - 止盈;
- Trailing Stop (in pips) - 尾随;
- Trailing Step (in pips) - 尾随步幅;
- MA "Close": averaging period - MA "Close" 均化周期;
- MA "Close": horizontal shift - MA "Close" 水平偏移;
- MA "Close": smoothing type - MA "Close" 均化类型;
- MA "Close": type of price - MA "Close" 价格类型;
- MA "Close": bar closing position - MA "Close" 柱线编号, 从哪根柱线获取信号;
- MA "Open": averaging period - MA "Open" 均化周期;
- MA "Open": horizontal shift - MA "Open" 水平偏移;
- MA "Open": smoothing type - MA "Open" 均化类型;
- MA "Open": type of price - MA "Open" 价格类型;
- MA "Open": bar opening position - MA "Open" 柱线编号, 从哪根柱线获取信号;
- magic number - EA 的独有标识符。
在 2018.01.01 至 2018.04.22 的 H1 时间帧内测试几个品种，默认的 EA 参数:
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/20548
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基于两个指标的智能交易系统: iMA (移动平均，MA) 和 iMomentum (动量)。FX-CHAOS_SCALP
FX-CHAOS_SCALP 交易策略。
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通用指数指标。