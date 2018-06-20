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EA

Brandy - MetaTrader 5EA

Virtuoso | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
发布者:
Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
Create a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
1 产品 1 信号 24 文章 1882 代码 353 主题 29246 评论
显示:
1910
等级:
(12)
已发布:
Brandy.mq5 (41.46 KB) 预览
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
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思路提供者: Sergey

MQL5 代码开发者: Vladimir Karputov

EA 使用两条移动平均指标，即两条均线交叉点的信号: 这里，慢速指标 (MA "Open") 用于开仓，快速指标 (MA "Close") 用来平仓。 只有在出现新柱线时 EA 才会操作，仓位数量不受限制。 能够持仓尾随。


输入

  • Lots - 开仓的交易量;
  • Stop Loss (in pips) - 止损;
  • Take Profit (in pips) - 止盈;
  • Trailing Stop (in pips) - 尾随;
  • Trailing Step (in pips) - 尾随步幅;
  • MA "Close": averaging period - MA "Close" 均化周期;
  • MA "Close": horizontal shift - MA "Close" 水平偏移;
  • MA "Close": smoothing type - MA "Close" 均化类型;
  • MA "Close": type of price - MA "Close" 价格类型;
  • MA "Close": bar closing position - MA "Close" 柱线编号, 从哪根柱线获取信号;
  • MA "Open": averaging period - MA "Open" 均化周期;
  • MA "Open": horizontal shift - MA "Open" 水平偏移;
  • MA "Open": smoothing type - MA "Open" 均化类型;
  • MA "Open": type of price - MA "Open" 价格类型;
  • MA "Open": bar opening position - MA "Open" 柱线编号, 从哪根柱线获取信号;
  • magic number - EA 的独有标识符。

在 2018.01.01 至 2018.04.22 的 H1 时间帧内测试几个品种，默认的 EA 参数:

Brandy

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/20548

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