与“常规”的 Heiken Ashi 振荡指标计算不同，这个版本使用了平滑过的 Heiken Ashi. 这使得错误信号大幅降低，并且当在 Heiken Ashi 上使用预先平滑的时候，延迟是在可接受范围内的。

这个指标没有使用“单纯价格”，而是使用了 Heiken Ashi 的数值来确定趋势和趋势的“强度”。