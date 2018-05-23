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基于当前周的开盘价和前一周的范围进行计算。
因为这个特点，它可能更适合于长线交易者。
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/20546
Heiken Ashi 平滑的振荡指标
与“常规”的 Heiken Ashi 振荡指标计算不同，这个版本使用了平滑过的 Heiken Ashi. 这使得错误信号大幅降低，并且当在 Heiken Ashi 上使用预先平滑的时候，延迟是在可接受范围内的。Heiken Ashi 振荡指标
这个指标没有使用“单纯价格”，而是使用了 Heiken Ashi 的数值来确定趋势和趋势的“强度”。
BB MACD 扩展版
BB MACD 是一种 MACD (移动平均聚合分离，Moving Average Convergence Divergence) 指标的变体，它加上了布林带，这有助于侦测趋势的改变点以及衡量当前趋势的强弱。分形维度 - Ehlers
根据特点，分形维度指数指标不是一种方向性指标，它显示的是是否有趋势。如果 FDI 的数值小于目标阈值，就没有趋势 (市场在振荡). 如果数值高于阈值，市场就是有趋势的。