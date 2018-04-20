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Индикаторы

ZigZag on Fractals - индикатор для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
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Просмотров:
3841
Рейтинг:
(14)
Опубликован:
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ZigZag on Fractals в качестве расчетных вершин использует фракталы (iFractals, Fractals). При этом действует правило: если последняя вершина была по DOWN-фракталу и текущий обнаруженный DOWN-фрактал ниже, тогда ZigZag будет перенесен вниз на текущую обнаруженную вершину:

ZigZag on Fractals

Использование в торговле - два противоположных метода:

  1. Торговля в направлении последней вершины;
  2. Торговля в направлении противоположном последней вершине.

Более конкретно подбирать торговую стратегия нужно для каждого символа и для каждого таймфрейма индивидуально.

Необходимая информация при использовании в советнике: в индикаторе ZigZag on Fractals значение зигзага хранится в буфере номер "0", значения в буфере № "0" могут быть ИЛИ EMPTY_VALUE или действительная цена.

Price Impulse Price Impulse

Советник ожидает, когда цена за NNN тиков пройдет XXX пунктов.

Blau_TStoch Blau_TStoch

Стохастик Вильяма Блау.

FX-CHAOS_SCALP FX-CHAOS_SCALP

Торговая стратегия "FX-CHAOS_SCALP".

Momentum-M15 Momentum-M15

Советник по двум индикаторам: iMA (Moving Average, MA) и iMomentum (Momentum).