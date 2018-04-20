ZigZag on Fractals в качестве расчетных вершин использует фракталы (iFractals, Fractals). При этом действует правило: если последняя вершина была по DOWN-фракталу и текущий обнаруженный DOWN-фрактал ниже, тогда ZigZag будет перенесен вниз на текущую обнаруженную вершину:

Использование в торговле - два противоположных метода:

Торговля в направлении последней вершины; Торговля в направлении противоположном последней вершине.

Более конкретно подбирать торговую стратегия нужно для каждого символа и для каждого таймфрейма индивидуально.

Необходимая информация при использовании в советнике: в индикаторе ZigZag on Fractals значение зигзага хранится в буфере номер "0", значения в буфере № "0" могут быть ИЛИ EMPTY_VALUE или действительная цена.