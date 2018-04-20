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ZigZag on Fractals - индикатор для MetaTrader 5
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ZigZag on Fractals в качестве расчетных вершин использует фракталы (iFractals, Fractals). При этом действует правило: если последняя вершина была по DOWN-фракталу и текущий обнаруженный DOWN-фрактал ниже, тогда ZigZag будет перенесен вниз на текущую обнаруженную вершину:
Использование в торговле - два противоположных метода:
- Торговля в направлении последней вершины;
- Торговля в направлении противоположном последней вершине.
Более конкретно подбирать торговую стратегия нужно для каждого символа и для каждого таймфрейма индивидуально.
Необходимая информация при использовании в советнике: в индикаторе ZigZag on Fractals значение зигзага хранится в буфере номер "0", значения в буфере № "0" могут быть ИЛИ EMPTY_VALUE или действительная цена.
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