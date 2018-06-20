思路提供者: Pavel。

MQL5 代码开发者: Vladimir Karputov。

FX-CHAOS_SCALP 交易策略。 同一时间不可有一笔以上的持仓。 EA 使用 基于分形的之字折线 指标, 一款基于分形的之字折线。

当从 EA 引用基于分形的之字折线指标数据时，数据应该从第 3 根柱线中获取，而从 #2，#1 和 第 0 根柱线获取指标数据是无用的，因为基于分形的之字折线指标不会在它们的所在绘图:





输入

Lots - 开仓的手数;

- 开仓的手数; Stop Loss - 止损;

- 止损; Take Profit - 止盈;

- 止盈; magic number - EA 的独有标识符;

- EA 的独有标识符; slippage - 滑点。

针对 GBPUSD, H1 真实逐笔报价的示例性测试: