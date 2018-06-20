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EA

FX-CHAOS_SCALP - MetaTrader 5EA

FX-CHAOS | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
发布者:
Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
Create a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
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\MQL5\Experts\
FX-CHAOS_SCALP.mq5 (36.1 KB) 预览
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ZigZag on Fractals.mq5 (13.91 KB) 预览
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思路提供者: Pavel

MQL5 代码开发者: Vladimir Karputov

FX-CHAOS_SCALP 交易策略。 同一时间不可有一笔以上的持仓。 EA 使用 基于分形的之字折线 指标, 一款基于分形的之字折线。

当从 EA 引用基于分形的之字折线指标数据时，数据应该从第 3 根柱线中获取，而从 #2，#1 和 第 0 根柱线获取指标数据是无用的，因为基于分形的之字折线指标不会在它们的所在绘图:

仅使用 FX-CHAOS_SCALP


输入

  • Lots - 开仓的手数;
  • Stop Loss - 止损;
  • Take Profit - 止盈;
  • magic number - EA 的独有标识符;
  • slippage - 滑点。

针对 GBPUSD, H1 真实逐笔报价的示例性测试:

FX-CHAOS_SCALP

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/20527

基于分形 (Fractal) 的之字折线 (ZigZag) 基于分形 (Fractal) 的之字折线 (ZigZag)

基于分形 (Fractal) 的之字折线 (ZigZag) 指标。

Blau_TStoch Blau_TStoch

威廉·布劳 (William Blau) 随机。

Momentum-M15 Momentum-M15

基于两个指标的智能交易系统: iMA (移动平均，MA) 和 iMomentum (动量)。

Brandy Brandy

两条移动平均指标: 一条慢的用于开仓，快的则用来平仓。