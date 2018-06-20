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FX-CHAOS_SCALP - MetaTrader 5EA
- 发布者:
-
Vladimir Karputov
- 显示:
- 1569
- 等级:
-
- 已发布:
- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
思路提供者: Pavel。
MQL5 代码开发者: Vladimir Karputov。
FX-CHAOS_SCALP 交易策略。 同一时间不可有一笔以上的持仓。 EA 使用 基于分形的之字折线 指标, 一款基于分形的之字折线。
当从 EA 引用基于分形的之字折线指标数据时，数据应该从第 3 根柱线中获取，而从 #2，#1 和 第 0 根柱线获取指标数据是无用的，因为基于分形的之字折线指标不会在它们的所在绘图:
输入
- Lots - 开仓的手数;
- Stop Loss - 止损;
- Take Profit - 止盈;
- magic number - EA 的独有标识符;
- slippage - 滑点。
针对 GBPUSD, H1 真实逐笔报价的示例性测试:
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/20527
基于分形 (Fractal) 的之字折线 (ZigZag)
基于分形 (Fractal) 的之字折线 (ZigZag) 指标。Blau_TStoch
威廉·布劳 (William Blau) 随机。
Momentum-M15
基于两个指标的智能交易系统: iMA (移动平均，MA) 和 iMomentum (动量)。Brandy
两条移动平均指标: 一条慢的用于开仓，快的则用来平仓。