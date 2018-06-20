基于分形 (Fractal) 的之字折线 (ZigZag)

基于分形的之字折线 使用分形 (iFractals, Fractals) 作为峰值参考。 在此，应用以下规则: 最新峰值位置建立在向下分形上，并且检测到当前向下分形是最低，那么之字折线将向下移动到检测到的当前峰值:

Use in trading - 这两种方法相对:

按照最新峰值方向进行交易; 以最新峰值的相反方向进行交易;

每个品种和每个时间帧的交易策略必须单独选择。

使用 EA 时的重要信息: 在 基于分形的之字折线 指标中, 之字折线的数值保存于编号 "0" 的缓存区当中; 缓存区编号 "0" 的数值即可是 EMPTY_VALUE 亦或真实数值。