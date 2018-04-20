Индикатор William Blau Stochastic отображает стохастик Вильяма Блау.

Индикатор имеет пять настраиваемых параметров:

Расчет:

Blau_Stochastic = EMA(EMA(EMA(Stoch, First smooth period), Second smooth period), Third smooth period), где

Stoch[i] = Price[i]-Min,

Min - минимальная цена в диапазоне от (i-Period+1) до (i)