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Blau_TStoch - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор William Blau Stochastic отображает стохастик Вильяма Блау.
Индикатор имеет пять настраиваемых параметров:
- Period - период расчета;
- First smooth period - период первичного сглаживания;
- Second smooth period - период вторичного сглаживания;
- Third smooth period - период результирующего сглаживания;
- Applied price - цена расчета.
Расчет:
Blau_Stochastic = EMA(EMA(EMA(Stoch, First smooth period), Second smooth period), Third smooth period), где
Stoch[i] = Price[i]-Min,
Min - минимальная цена в диапазоне от (i-Period+1) до (i)
Stoch[i] = Price[i]-Min,
Min - минимальная цена в диапазоне от (i-Period+1) до (i)
Blau_TS_Stochastic
Стохастик Вильяма Блау.Blau_Trend_Momentum
Моментум тренда Вильяма Блау.
Price Impulse
Советник ожидает, когда цена за NNN тиков пройдет XXX пунктов.ZigZag on Fractals
ZigZag, построенный по индикатору Fractals.