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Индикаторы

Blau_TStoch - индикатор для MetaTrader 5

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
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Просмотров:
1429
Рейтинг:
(10)
Опубликован:
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Индикатор William Blau Stochastic отображает стохастик Вильяма Блау.

Индикатор имеет пять настраиваемых параметров:

  • Period - период расчета;
  • First smooth period - период первичного сглаживания;
  • Second smooth period - период вторичного сглаживания;
  • Third smooth period - период результирующего сглаживания;
  • Applied price - цена расчета.

Расчет:

Blau_Stochastic = EMA(EMA(EMA(Stoch, First smooth period), Second smooth period), Third smooth period), где
Stoch[i] = Price[i]-Min,
Min - минимальная цена в диапазоне от (i-Period+1) до (i)

Blau_TS_Stochastic Blau_TS_Stochastic

Стохастик Вильяма Блау.

Blau_Trend_Momentum Blau_Trend_Momentum

Моментум тренда Вильяма Блау.

Price Impulse Price Impulse

Советник ожидает, когда цена за NNN тиков пройдет XXX пунктов.

ZigZag on Fractals ZigZag on Fractals

ZigZag, построенный по индикатору Fractals.