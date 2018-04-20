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Индикаторы

Blau_Trend_Momentum - индикатор для MetaTrader 5

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
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Просмотров:
1466
Рейтинг:
(11)
Опубликован:
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Индикатор William Blau Trend Momentum отображает моментум тренда Вильяма Блау.

Имеет один настраиваемый параметр:

  • Period - период расчета.

Расчет:

Trend Momentum[i] = (H - L)

где:

H = High[i] - High[i+Period],
Если (H<0) H=0,
L = Low[i+Period] - Low[i],
Если (L<0) L=0

Blau_Stochastic_Index Blau_Stochastic_Index

Индекс стохастика Вильяма Блау

Blau_SM Blau_SM

Стохастический моментум Вильяма Блау.

Blau_TS_Stochastic Blau_TS_Stochastic

Стохастик Вильяма Блау.

Blau_TStoch Blau_TStoch

Стохастик Вильяма Блау.