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Blau_Trend_Momentum - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор William Blau Trend Momentum отображает моментум тренда Вильяма Блау.
Имеет один настраиваемый параметр:
- Period - период расчета.
Расчет:
Trend Momentum[i] = (H - L)
где:
H = High[i] - High[i+Period],
Если (H<0) H=0,
L = Low[i+Period] - Low[i],
Если (L<0) L=0
Если (H<0) H=0,
L = Low[i+Period] - Low[i],
Если (L<0) L=0
Blau_Stochastic_Index
Индекс стохастика Вильяма БлауBlau_SM
Стохастический моментум Вильяма Блау.
Blau_TS_Stochastic
Стохастик Вильяма Блау.Blau_TStoch
Стохастик Вильяма Блау.