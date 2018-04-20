Индикатор William Blau Stochastic Oscillator отображает стохастический осциллятор Вильяма Блау.

Имеет шесть настраиваемых параметров:

Расчет:

Blau_TStoch = 100*Stoch_EMA3/HH_EMA3,

Signal = EMA(Blau_TStoch, Signal period)

где:

Stoch_EMA3 = EMA(EMA(EMA(Stoch, First smooth period), Second smooth period), Third smooth period),

HH_EMA3 = EMA(EMA(EMA(HH, First smooth period), Second smooth period), Third smooth period),

Stoch [i] = Price[i]-Min,

HH[i] = Max-Min,

Max, Min - максимальная и минимальная цены в диапазоне от (i-Period+1) до (i)