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Индикаторы

Blau_TS_Stochastic - индикатор для MetaTrader 5

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Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
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Опубликован:
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Индикатор William Blau Stochastic Oscillator отображает стохастический осциллятор Вильяма Блау.

Имеет шесть настраиваемых параметров:

  • Period - период расчета;
  • First smooth period - период первичного сглаживания;
  • Second smooth period - период вторичного сглаживания;
  • Third smooth period - период результирующего сглаживания;
  • Signal period - период сигнальной линии;
  • Applied price - цена расчета.

Расчет:

Blau_TStoch = 100*Stoch_EMA3/HH_EMA3,
Signal = EMA(Blau_TStoch, Signal period)

где:

Stoch_EMA3 = EMA(EMA(EMA(Stoch, First smooth period), Second smooth period), Third smooth period),
HH_EMA3 = EMA(EMA(EMA(HH, First smooth period), Second smooth period), Third smooth period),
Stoch [i] = Price[i]-Min,
HH[i] = Max-Min,
Max, Min - максимальная и минимальная цены в диапазоне от (i-Period+1) до (i)

Blau_Trend_Momentum Blau_Trend_Momentum

Моментум тренда Вильяма Блау.

Blau_Stochastic_Index Blau_Stochastic_Index

Индекс стохастика Вильяма Блау

Blau_TStoch Blau_TStoch

Стохастик Вильяма Блау.

Price Impulse Price Impulse

Советник ожидает, когда цена за NNN тиков пройдет XXX пунктов.