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Blau_TS_Stochastic - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор William Blau Stochastic Oscillator отображает стохастический осциллятор Вильяма Блау.
Имеет шесть настраиваемых параметров:
- Period - период расчета;
- First smooth period - период первичного сглаживания;
- Second smooth period - период вторичного сглаживания;
- Third smooth period - период результирующего сглаживания;
- Signal period - период сигнальной линии;
- Applied price - цена расчета.
Расчет:
Blau_TStoch = 100*Stoch_EMA3/HH_EMA3,
Signal = EMA(Blau_TStoch, Signal period)
Signal = EMA(Blau_TStoch, Signal period)
где:
Stoch_EMA3 = EMA(EMA(EMA(Stoch, First smooth period), Second smooth period), Third smooth period),
HH_EMA3 = EMA(EMA(EMA(HH, First smooth period), Second smooth period), Third smooth period),
Stoch [i] = Price[i]-Min,
HH[i] = Max-Min,
Max, Min - максимальная и минимальная цены в диапазоне от (i-Period+1) до (i)
HH_EMA3 = EMA(EMA(EMA(HH, First smooth period), Second smooth period), Third smooth period),
Stoch [i] = Price[i]-Min,
HH[i] = Max-Min,
Max, Min - максимальная и минимальная цены в диапазоне от (i-Period+1) до (i)
Blau_Trend_Momentum
Моментум тренда Вильяма Блау.Blau_Stochastic_Index
Индекс стохастика Вильяма Блау
Blau_TStoch
Стохастик Вильяма Блау.Price Impulse
Советник ожидает, когда цена за NNN тиков пройдет XXX пунктов.