请观看如何免费下载自动交易
请在Facebook上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
威廉·布劳随机指标显示威廉·布劳随机。
指标有五个输入参数:
- Period - 计算周期;
- First smooth period - 初始平滑周期;
- Second smooth period - 二次平滑周期;
- Third smooth period - 结果平滑周期;
- Applied price - 计算的价格类型。
计算:
Blau_Stochastic = EMA(EMA(EMA(Stoch, First smooth period), Second smooth period), Third smooth period), where Stoch[i] = Price[i]-Min, Min 是从 (i-Period+1) 至 (i) 范围内的最低价。
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/20517
Blau_TSI
威廉·布劳 (William Blau) 真实强度指数。Blau_TS_Stochastic
威廉·布劳 (William Blau) 随机。
基于分形 (Fractal) 的之字折线 (ZigZag)
基于分形 (Fractal) 的之字折线 (ZigZag) 指标。FX-CHAOS_SCALP
FX-CHAOS_SCALP 交易策略。