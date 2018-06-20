代码库部分
请观看如何免费下载自动交易
请在Facebook上找到我们！
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
到包裹
指标

Blau_TStoch - MetaTrader 5脚本

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 代码 16 主题 187 评论
| Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
显示:
1096
等级:
(10)
已发布:
Blau_TStoch.mq5 (11.75 KB) 预览
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

威廉·布劳随机指标显示威廉·布劳随机。

指标有五个输入参数:

  • Period - 计算周期;
  • First smooth period - 初始平滑周期;
  • Second smooth period - 二次平滑周期;
  • Third smooth period - 结果平滑周期;
  • Applied price - 计算的价格类型。

计算:

Blau_Stochastic = EMA(EMA(EMA(Stoch, First smooth period), Second smooth period), Third smooth period), where
Stoch[i] = Price[i]-Min,
Min 是从 (i-Period+1) 至 (i) 范围内的最低价。

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/20517

Blau_TSI Blau_TSI

威廉·布劳 (William Blau) 真实强度指数。

Blau_TS_Stochastic Blau_TS_Stochastic

威廉·布劳 (William Blau) 随机。

基于分形 (Fractal) 的之字折线 (ZigZag) 基于分形 (Fractal) 的之字折线 (ZigZag)

基于分形 (Fractal) 的之字折线 (ZigZag) 指标。

FX-CHAOS_SCALP FX-CHAOS_SCALP

FX-CHAOS_SCALP 交易策略。