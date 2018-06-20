威廉·布劳随机指标显示威廉·布劳随机。

指标有五个输入参数:

计算:

Blau_Stochastic = EMA(EMA(EMA(Stoch, First smooth period), Second smooth period), Third smooth period), where Stoch[i] = Price[i]-Min, Min 是从 (i-Period+1) 至 (i) 范围内的最低价。