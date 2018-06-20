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威廉·布劳随机振荡器指标显示威廉·布劳随机振荡器。
它有六个输入参数:
- Period - 计算周期;
- First smooth period - 初始平滑周期;
- Second smooth period - 二次平滑周期;
- Third smooth period - 结果平滑周期;
- Signal period - 信号线周期;
- Applied price - 计算的价格类型。
计算:
Blau_TStoch = 100*Stoch_EMA3/HH_EMA3, Signal = EMA(Blau_TStoch, Signal period)
其中:
Stoch_EMA3 = EMA(EMA(EMA(Stoch, First smooth period), Second smooth period), Third smooth period), HH_EMA3 = EMA(EMA(EMA(HH, First smooth period), Second smooth period), Third smooth period), Stoch [i] = Price[i]-Min, HH[i] = Max-Min, Max, Min 是从 (i-Period+1) 至 (i) 范围内的最高价和最低价。
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/20515
Blau_Trend_Momentum
威廉·布劳 (William Blau) 趋势动量。Blau_Stochastic_Index
威廉·布劳 (William Blau) 随机指数。
Blau_TSI
威廉·布劳 (William Blau) 真实强度指数。Blau_TStoch
威廉·布劳 (William Blau) 随机。