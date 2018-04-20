Индикатор-осциллятор Blau Stochastic Index Oscillator отображает индекс стохастика Вильяма Блау.

Имеет пять настраиваемых параметров:

Расчет:

Stochastic[i] = 100*Diff[i]/Range[i]-50,

Signal[i] = 100*Diff_MA3[i]/Range_MA3[i]-50

где:

Diff_MA3 = MA(Diff_MA2, Method, Signal period),

Diff_MA2 = MA(Diff_MA1, Method, Second period),

Diff_MA1 = MA(Diff, Method, First period),

Range_MA3 = MA(Range_MA2, Method, Signal period),

Range_MA2 = MA(Range_MA1, Method, Second period),

Range_MA1 = MA(Range, Method, First period),

Diff[i] = Close[i]-Min,

Range[i] = Max-Min,

Max, Min - максимальная и минимальная цена в диапазоне от (i-Period+1) до (i)