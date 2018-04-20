Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Blau_Stochastic_Index - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 1288
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Индикатор-осциллятор Blau Stochastic Index Oscillator отображает индекс стохастика Вильяма Блау.
Имеет пять настраиваемых параметров:
- Period - период расчета;
- First smooth period - период первичного сглаживания;
- Second smooth period - период вторичного сглаживания;
- Signal period - сигнальный период;
- Method - метод расчета.
Расчет:
Stochastic[i] = 100*Diff[i]/Range[i]-50,
Signal[i] = 100*Diff_MA3[i]/Range_MA3[i]-50
Signal[i] = 100*Diff_MA3[i]/Range_MA3[i]-50
где:
Diff_MA3 = MA(Diff_MA2, Method, Signal period),
Diff_MA2 = MA(Diff_MA1, Method, Second period),
Diff_MA1 = MA(Diff, Method, First period),
Range_MA3 = MA(Range_MA2, Method, Signal period),
Range_MA2 = MA(Range_MA1, Method, Second period),
Range_MA1 = MA(Range, Method, First period),
Diff[i] = Close[i]-Min,
Range[i] = Max-Min,
Max, Min - максимальная и минимальная цена в диапазоне от (i-Period+1) до (i)
Diff_MA2 = MA(Diff_MA1, Method, Second period),
Diff_MA1 = MA(Diff, Method, First period),
Range_MA3 = MA(Range_MA2, Method, Signal period),
Range_MA2 = MA(Range_MA1, Method, Second period),
Range_MA1 = MA(Range, Method, First period),
Diff[i] = Close[i]-Min,
Range[i] = Max-Min,
Max, Min - максимальная и минимальная цена в диапазоне от (i-Period+1) до (i)
Blau_Trend_Momentum
Моментум тренда Вильяма Блау.Blau_TS_Stochastic
Стохастик Вильяма Блау.