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Индикаторы

Blau_Stochastic_Index - индикатор для MetaTrader 5

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Scriptor

Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
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Индикатор-осциллятор Blau Stochastic Index Oscillator отображает индекс стохастика Вильяма Блау.

Имеет пять настраиваемых параметров:

  • Period - период расчета;
  • First smooth period - период первичного сглаживания;
  • Second smooth period - период вторичного сглаживания;
  • Signal period - сигнальный период;
  • Method - метод расчета.

Расчет:

Stochastic[i] = 100*Diff[i]/Range[i]-50,
Signal[i] = 100*Diff_MA3[i]/Range_MA3[i]-50

где:

Diff_MA3 = MA(Diff_MA2, Method, Signal period),
Diff_MA2 = MA(Diff_MA1, Method, Second period),
Diff_MA1 = MA(Diff, Method, First period),
Range_MA3 = MA(Range_MA2, Method, Signal period),
Range_MA2 = MA(Range_MA1, Method, Second period),
Range_MA1 = MA(Range, Method, First period),
Diff[i] = Close[i]-Min,
Range[i] = Max-Min,
Max, Min - максимальная и минимальная цена в диапазоне от (i-Period+1) до (i)

Blau_SM Blau_SM

Стохастический моментум Вильяма Блау.

Blau_Mtm Blau_Mtm

Моментум Вильяма Блау.

Blau_Trend_Momentum Blau_Trend_Momentum

Моментум тренда Вильяма Блау.

Blau_TS_Stochastic Blau_TS_Stochastic

Стохастик Вильяма Блау.