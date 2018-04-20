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Индикаторы

Blau_SM - индикатор для MetaTrader 5

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
| Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
1248
Рейтинг:
(10)
Опубликован:
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Индикатор William Blau Stochastic Momentum отображает стохастический моментум Вильяма Блау.

Имеет пять настраиваемых параметров:

  • Period - период расчета;
  • First smoothing period - период первичного сглаживания;
  • Second smoothing period - период вторичного сглаживания;
  • Third smoothing period - период результирующего сглаживания;
  • Applied price - цена расчета.

Расчет:

Blau_SM = EMA(EMA(EMA(HH, Smooth period 1), Smooth period 2), Smooth period 3)

где:

HH[i] = Price[i]-(Max+Min)/2,
Max, Min - максимальная и минимальная цены в диапазоне от (i-Period+1) до (i)

Blau_Mtm Blau_Mtm

Моментум Вильяма Блау.

Blau_Directional_Trend_Index Blau_Directional_Trend_Index

Индекс направления тренда Вильяма Блау.

Blau_Stochastic_Index Blau_Stochastic_Index

Индекс стохастика Вильяма Блау

Blau_Trend_Momentum Blau_Trend_Momentum

Моментум тренда Вильяма Блау.