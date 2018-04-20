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Blau_SM - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор William Blau Stochastic Momentum отображает стохастический моментум Вильяма Блау.
Имеет пять настраиваемых параметров:
- Period - период расчета;
- First smoothing period - период первичного сглаживания;
- Second smoothing period - период вторичного сглаживания;
- Third smoothing period - период результирующего сглаживания;
- Applied price - цена расчета.
Расчет:
Blau_SM = EMA(EMA(EMA(HH, Smooth period 1), Smooth period 2), Smooth period 3)
где:
HH[i] = Price[i]-(Max+Min)/2,
Max, Min - максимальная и минимальная цены в диапазоне от (i-Period+1) до (i)
Max, Min - максимальная и минимальная цены в диапазоне от (i-Period+1) до (i)
Blau_Mtm
Моментум Вильяма Блау.Blau_Directional_Trend_Index
Индекс направления тренда Вильяма Блау.
Blau_Stochastic_Index
Индекс стохастика Вильяма БлауBlau_Trend_Momentum
Моментум тренда Вильяма Блау.