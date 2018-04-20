Индикатор William Blau Stochastic Momentum отображает стохастический моментум Вильяма Блау.

Имеет пять настраиваемых параметров:

Расчет:

Blau_SM = EMA(EMA(EMA(HH, Smooth period 1), Smooth period 2), Smooth period 3)

где:

HH[i] = Price[i]-(Max+Min)/2,

Max, Min - максимальная и минимальная цены в диапазоне от (i-Period+1) до (i)