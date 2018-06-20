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Blau_Trend_Momentum - MetaTrader 5脚本

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威廉·布劳趋势动量指标显示威廉·布劳趋势动量。

它有一个输入参数:

  • Period - 计算周期。

计算:

Trend Momentum[i] = (H - L)

其中:

H = High[i] - High[i+Period],
If (H<0) H=0,
L = Low[i+Period] - Low[i],
If (L<0) L=0

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/20514

Blau_Stochastic_Index Blau_Stochastic_Index

威廉·布劳 (William Blau) 随机指数。

Blau_SM Blau_SM

威廉·布劳 (William Blau) 随机动量。

Blau_TS_Stochastic Blau_TS_Stochastic

威廉·布劳 (William Blau) 随机。

Blau_TSI Blau_TSI

威廉·布劳 (William Blau) 真实强度指数。