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威廉·布劳趋势动量指标显示威廉·布劳趋势动量。
它有一个输入参数:
- Period - 计算周期。
计算:
Trend Momentum[i] = (H - L)
其中:
H = High[i] - High[i+Period], If (H<0) H=0, L = Low[i+Period] - Low[i], If (L<0) L=0
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/20514
Blau_Stochastic_Index
威廉·布劳 (William Blau) 随机指数。Blau_SM
威廉·布劳 (William Blau) 随机动量。
Blau_TS_Stochastic
威廉·布劳 (William Blau) 随机。Blau_TSI
威廉·布劳 (William Blau) 真实强度指数。